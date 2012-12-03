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۱۳ آذر ۱۳۹۱، ۱۶:۴۲

اخبار پلیس/

دو سارق حرفه ای کابل برق در کرمانشاه دستگیر شدند

دو سارق حرفه ای کابل برق در کرمانشاه دستگیر شدند

کرمانشاه – خبرگزاری مهر: سرپرست معاونت عملیات انتظامی استان کرمانشاه از اعتراف دو سارق حرفه ای به 12 فقره سرقت کابل برق در کرمانشاه خبر داد.

 به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ برزو محمدی در تشریح این خبر بیان داشت: در پی ارجاع یک فقره پرونده به همراه یک نفر متهم به سرقت کابل برق ، از کلانتری 14 کرمانشاه به پلیس آگاهی استان ، موضوع در دستور کار ماموران شعبه دو اداره مبارزه با سرقت آن پلیس قرار گرفت .

وی ادامه داد: متهم در تحقیقات فنی و تخصصی به عمل آمده در پلیس آگاهی ضمن اعتراف به  12 فقره سرقت سیم برق در نقاط مختلف شهر کرمانشاه با همکاری یکی از دوستانش پرده برداشت ، که در این رابطه با پیگیری ماموران همدست وی نیز در عملیاتی شناسایی و دستگیر شد .

محمدی ضمن اشاره به شناسایی کلیه محل های سرقت توسط ماموران تصریح کرد : طبق اعلام کارشناسان امر ، سرقتهای مذکور بیش از 141 میلیون ریال خسارت به سیستم برق کرمانشاه وارد کرده است .

سرپرست معاونت عملیات فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه در خاتمه خاطر نشان کرد : متهمان با دستور مقام قضایی روانه زندان مرکزی کرمانشاه شدند .

سارق دکه های مطبوعاتی شهر کرمانشاه دستگیر شد

رئیس پلیس آگاهی انتظامی استان کرمانشاه  از دستگیری سارق حرفه ای دکه های مطبوعاتی شهر کرمانشاه خبر داد .

سرهنگ "جهانفر" در تشریح این خبر بیان داشت : در پی ارجاع یک فقره پرونده به همراه یک نفر متهم به سرقت از کلانتری 13 کرمانشاه به پلیس آگاهی استان ، پیگیری موضوع به ماموران شعبه دو اداره مبارزه با سرقت این پلیس محول شد.

وی ادامه داد: متهم که حین سرقت از یک دکه مطبوعاتی و با تیزهوشی ماموران گشت کلانتری 13 کلانشهر کرمانشاه دستگیر شده بود، در تحقیقات بعمل آمده در پلیس آگاهی لب به اعتراف گشود و از 10 فقره سرقت وجه نقد ، سیگارت ، کارت شارژ تلفن همراه و ... از دکه های مطبوعاتی سطح شهر با همکاری یکی از دوستانش پرده برداشت .

جهانفر در ادامه به دستگیری سه  نفر مالخر در رابطه با این پرونده اشاره کرد و افزود : دستگیری متهم فراری پرونده نیز با جدیت در دستور کار ماموران شعبه 2 اداره مبارزه با سرقت قرار دارد .

رئیس پلیس آگاهی انتظامی استان کرمانشاه در خاتمه تصریح کرد : در این راستا متهم اصلی پرونده به همراه یکی از مالخران با قرار وثیقه روانه زندان مرکزی کرمانشاه شده و دو مالخر دیگر نیز با قبول قرار از سوی مقام قضایی آزاد شدند .

27 واحد صنفی در کرمانشاه پلمپ شد

رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی استان کرمانشاه گفت: روز گذشته ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی 27 واحد صنفی متخلف را پلمپ کردند.

محمد شاه محمدی به پاکسازی مناطق الوده شهر و جمع آوری محصولات ضد فرهنگی اشاره کرد .

شاه محمدی افزود : ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی از شش واحد صنفی در سطح شهر کرمانشاه بازرسی به عمل اوردند و دوهزار و 410 عدد انواع قرص غیر مجاز کشف و سه باب مغازه نیز پلمپ شد .

وی گفت : ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی از 20 واحد صنفی جهت دریافت پروانه کسب بازدید به عمل آوردند .

رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی استان کرمانشاه از پلمپ 15 واحد صنفی به علت عدم رعایت مقررات اداره اماکن عمومی و پلمپ نه واحد قهوه خانه در اجرای حکم قضایی خبر داد .

پلیس کرمانشاه قطعات خودروهای مسروقه را کشف و ضبط کرد

پلیس کرمانشاه متهمی را دستگیر کرد که در امر اوراق کردن خودروهای مسروقه فعالیت داشت و در بازرسی از محل زندگی وی تعدادی قطعات خودروهای مسروقه کشف و ضبط شد .

ماموران یگان امداد کرمانشاه روز گذشته در اجرای نیابت قضایی دستگیری متهمی را به اتهام سرقت در دستور کار قرار دادند .

بنابراین خبر، متهم در یک عملیات پلیسی دستگیر شد .

این خبر حاکیست، ماموران در بازرسی از منزل متهم که ساکن یکی از شهرک های شهر کرمانشاه بود تعدادی قطعات خودروهای مسروقه و پلاک را کشف و ضبط کردند .

گفتنی است، متهم یک باب مغازه اوراقی خودرو در یکی از شهرستان های استان کرمانشاه داشت و در امر اوراق کردن خودروهای مسروقه فعالیت می کرد.

دستگیری سارق حرفه ای منزل در کرمانشاه/اعتراف متهم به 10 فقره سرقت

رئیس پلیس آگاهی انتظامی استان کرمانشاه ، از اعتراف یک متهم به 10 فقره سرقت منزل خبر داد .

سرهنگ جهانفر در تشریح این خبر بیان داشت : در پی ارجاع یک فقره پرونده از کلانتری 17 کلانشهر کرمانشاه به پلیس آگاهی استان در خصوص سرقت وسایل منزل یکی از شهروندان ، پیگیری پرونده به ماموران شعبه اول اداره مبارزه با سرقت این پلیس محول شد .

وی ادامه داد: ماموران در بررسی های خود دریافتند ، در جریان سرقت مذکور یک قطعه کارت عابر بانک مالباخته نیز به سرقت رفته و مقادیری پول از حساب بانکی وی برداشت شده است ، که در این راستا دوربین بانک ذکر شده مورد بازبینی قرار گرفته و هویت متهم که از سارقان سابقه دار است، شناسایی شد .

جهانفر ضمن اشاره به دستگیری متهم در یک عملیات غافلگیرانه تصریح کرد : متهم در بازجویی های فنی و تخصصی به عمل آمده ، از 10 فقره سرقت منزل در نقاط مختلف شهر کرمانشاه با همکاری دو نفر از دوستانش پرده برداشت .

وی در ادامه اظهار داشت : با پیگیری ماموران کلیه مالباختگان شناسایی شده و در بازرسی های بعمل آمده از منزل متهم تعدادی وسایل مسروقه کشف و ضبط شد .

رئیس پلیس آگاهی انتظامی استان کرمانشاه ، در خاتمه ضمن اعلام این مطلب که ارزش اموال به سرقت رفته توسط متهمان 250 میلیون ریال می باشد خاطر نشان کرد : متهم دستگیر شده با دستور مقام قضایی روانه زندان شده و دستگیری دو همدست وی نیز با جدیت در دستور کار ماموران قرار دارد .

 

کد مطلب 1757466

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