دو سارق حرفه ای کابل برق در کرمانشاه دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ برزو محمدی در تشریح این خبر بیان داشت: در پی ارجاع یک فقره پرونده به همراه یک نفر متهم به سرقت کابل برق ، از کلانتری 14 کرمانشاه به پلیس آگاهی استان ، موضوع در دستور کار ماموران شعبه دو اداره مبارزه با سرقت آن پلیس قرار گرفت .

وی ادامه داد: متهم در تحقیقات فنی و تخصصی به عمل آمده در پلیس آگاهی ضمن اعتراف به 12 فقره سرقت سیم برق در نقاط مختلف شهر کرمانشاه با همکاری یکی از دوستانش پرده برداشت ، که در این رابطه با پیگیری ماموران همدست وی نیز در عملیاتی شناسایی و دستگیر شد .

محمدی ضمن اشاره به شناسایی کلیه محل های سرقت توسط ماموران تصریح کرد : طبق اعلام کارشناسان امر ، سرقتهای مذکور بیش از 141 میلیون ریال خسارت به سیستم برق کرمانشاه وارد کرده است .

سرپرست معاونت عملیات فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه در خاتمه خاطر نشان کرد : متهمان با دستور مقام قضایی روانه زندان مرکزی کرمانشاه شدند .

سارق دکه های مطبوعاتی شهر کرمانشاه دستگیر شد

رئیس پلیس آگاهی انتظامی استان کرمانشاه از دستگیری سارق حرفه ای دکه های مطبوعاتی شهر کرمانشاه خبر داد .

سرهنگ "جهانفر" در تشریح این خبر بیان داشت : در پی ارجاع یک فقره پرونده به همراه یک نفر متهم به سرقت از کلانتری 13 کرمانشاه به پلیس آگاهی استان ، پیگیری موضوع به ماموران شعبه دو اداره مبارزه با سرقت این پلیس محول شد.

وی ادامه داد: متهم که حین سرقت از یک دکه مطبوعاتی و با تیزهوشی ماموران گشت کلانتری 13 کلانشهر کرمانشاه دستگیر شده بود، در تحقیقات بعمل آمده در پلیس آگاهی لب به اعتراف گشود و از 10 فقره سرقت وجه نقد ، سیگارت ، کارت شارژ تلفن همراه و ... از دکه های مطبوعاتی سطح شهر با همکاری یکی از دوستانش پرده برداشت .

جهانفر در ادامه به دستگیری سه نفر مالخر در رابطه با این پرونده اشاره کرد و افزود : دستگیری متهم فراری پرونده نیز با جدیت در دستور کار ماموران شعبه 2 اداره مبارزه با سرقت قرار دارد .

رئیس پلیس آگاهی انتظامی استان کرمانشاه در خاتمه تصریح کرد : در این راستا متهم اصلی پرونده به همراه یکی از مالخران با قرار وثیقه روانه زندان مرکزی کرمانشاه شده و دو مالخر دیگر نیز با قبول قرار از سوی مقام قضایی آزاد شدند .

27 واحد صنفی در کرمانشاه پلمپ شد

رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی استان کرمانشاه گفت: روز گذشته ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی 27 واحد صنفی متخلف را پلمپ کردند.

محمد شاه محمدی به پاکسازی مناطق الوده شهر و جمع آوری محصولات ضد فرهنگی اشاره کرد .

شاه محمدی افزود : ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی از شش واحد صنفی در سطح شهر کرمانشاه بازرسی به عمل اوردند و دوهزار و 410 عدد انواع قرص غیر مجاز کشف و سه باب مغازه نیز پلمپ شد .

وی گفت : ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی از 20 واحد صنفی جهت دریافت پروانه کسب بازدید به عمل آوردند .

رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی استان کرمانشاه از پلمپ 15 واحد صنفی به علت عدم رعایت مقررات اداره اماکن عمومی و پلمپ نه واحد قهوه خانه در اجرای حکم قضایی خبر داد .

پلیس کرمانشاه قطعات خودروهای مسروقه را کشف و ضبط کرد

پلیس کرمانشاه متهمی را دستگیر کرد که در امر اوراق کردن خودروهای مسروقه فعالیت داشت و در بازرسی از محل زندگی وی تعدادی قطعات خودروهای مسروقه کشف و ضبط شد .

ماموران یگان امداد کرمانشاه روز گذشته در اجرای نیابت قضایی دستگیری متهمی را به اتهام سرقت در دستور کار قرار دادند .

بنابراین خبر، متهم در یک عملیات پلیسی دستگیر شد .

این خبر حاکیست، ماموران در بازرسی از منزل متهم که ساکن یکی از شهرک های شهر کرمانشاه بود تعدادی قطعات خودروهای مسروقه و پلاک را کشف و ضبط کردند .

گفتنی است، متهم یک باب مغازه اوراقی خودرو در یکی از شهرستان های استان کرمانشاه داشت و در امر اوراق کردن خودروهای مسروقه فعالیت می کرد.

دستگیری سارق حرفه ای منزل در کرمانشاه/اعتراف متهم به 10 فقره سرقت

رئیس پلیس آگاهی انتظامی استان کرمانشاه ، از اعتراف یک متهم به 10 فقره سرقت منزل خبر داد .

سرهنگ جهانفر در تشریح این خبر بیان داشت : در پی ارجاع یک فقره پرونده از کلانتری 17 کلانشهر کرمانشاه به پلیس آگاهی استان در خصوص سرقت وسایل منزل یکی از شهروندان ، پیگیری پرونده به ماموران شعبه اول اداره مبارزه با سرقت این پلیس محول شد .

وی ادامه داد: ماموران در بررسی های خود دریافتند ، در جریان سرقت مذکور یک قطعه کارت عابر بانک مالباخته نیز به سرقت رفته و مقادیری پول از حساب بانکی وی برداشت شده است ، که در این راستا دوربین بانک ذکر شده مورد بازبینی قرار گرفته و هویت متهم که از سارقان سابقه دار است، شناسایی شد .

جهانفر ضمن اشاره به دستگیری متهم در یک عملیات غافلگیرانه تصریح کرد : متهم در بازجویی های فنی و تخصصی به عمل آمده ، از 10 فقره سرقت منزل در نقاط مختلف شهر کرمانشاه با همکاری دو نفر از دوستانش پرده برداشت .

وی در ادامه اظهار داشت : با پیگیری ماموران کلیه مالباختگان شناسایی شده و در بازرسی های بعمل آمده از منزل متهم تعدادی وسایل مسروقه کشف و ضبط شد .

رئیس پلیس آگاهی انتظامی استان کرمانشاه ، در خاتمه ضمن اعلام این مطلب که ارزش اموال به سرقت رفته توسط متهمان 250 میلیون ریال می باشد خاطر نشان کرد : متهم دستگیر شده با دستور مقام قضایی روانه زندان شده و دستگیری دو همدست وی نیز با جدیت در دستور کار ماموران قرار دارد .



