تداوم اجرای طرح ترافیک در محدوده زوج و فرد تا روز چهارشنبه

سردار حسین رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به تعطیلی ادارات و مدارس تهران در روزهای سه شنبه و چهارشنبه طرح ترافیک همچنان در این روزها اجرا می شود. ضمن اینکه محدوده طرح زوج و فرد جزو محدوده طرح ترافیک محسوب می شود.

وی ادامه داد: خودروهای غیرمجازی که در این دو روز وارد محدوده طرح زوج و فرد شوند به ازای هر ساعت تردد 200 هزار ریال جریمه می شوند. تنها خودروهایی اجازه تردد در محدوده زوج و فرد دارند که آرم طرح ترافیک داشته باشند.

رئیس پلیس راهور پایتخت با اشاره به اجرای طرح تشدید برخورد با خودروهای دودزا و فاقد معاینه فنی گفت: ماموران پلیس در سطح شهر از تردد خودروهای فاقد معاینه فنی و دودزا جلوگیری می کنند. تاکنون پنج هزار خودرو فاقد معاینه فنی و به علت تردد غیرمجاز اعمال قانون شده و دو هزار خودرو دودزا نیز توقیف شده است.