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۱۳ آذر ۱۳۹۱، ۱۹:۱۶

نامداری اعلام کرد:

افزایش مبتلایان بیماری ایدز در کودکان زیر پنج ساله

افزایش مبتلایان بیماری ایدز در کودکان زیر پنج ساله

ساری - خبرگزاری مهر: کارشناس مسئول کنترل ایدز و بیماریهای آمیزشی مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت گفت: روند ابتلای بیماری ایدز در کودکان زیر پنج سال در کشور رو به افزایش است.

به گزارش خبرنگار مهر، هنگامه نامداری تبار ظهر دوشنبه در همایش یکروزه ایدز در سالن همایش آیت الله کوهستانی ساری اظهار داشت: پیش بینی می شود مبتلایان به بیماری ایدز تا پنج سال آینده از 94 هزار به 126 هزار نفر در سطح کشور افزایش یابد.

وی افزود: درصد آلودگی این ویروس در زنان در سالهای اخیر با شیب تندی افزایش یافته است.

کارشناس مسئول اداره کنترل ایدز و بیماریهای آمیزشی مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت یادآور شد: قریب به 16 درصد بیماران در سال نخست تشخیص بواسطه اینکه بسیار دیر شناسایی می شوند جان خود را از دست می دهند.

نامداری به تعامل و همکاری نزدیک استانداری مازندران و سازمانهای دیگر با سیاستگذاران سلامت در استان برای کنترل ویروس ایدز در استان اشاره کرد.

نامداریتبار با اشاره به برنامه عملیاتی کنترل ایدز در کشور افزود: این برنامه در قالب 9 استراتژی و با همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط اعم از بهزیستی، آموزش و پرورش و زندان ها در حال عملیاتی شدن است.

وی این استراتژی ها را شامل آموزش و اطلاع رسانی، تامین سلامت خون، مشاوره و آزمایش داوطلبانه، کاهش آسیب، پیشگیری از انتقال جنسی، مراقبت و درمان بیماریهای آمیزشی، مشاوره، مراقبت و درمان مبتلایان به ویروس ایدز و خانواده آنها، حمایت و توانمند سازی و برقراری نظام مراقبت و مدیریت داده ها عنوان کرد.

کد مطلب 1757476

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