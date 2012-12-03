مشکل آمریکا در مذاکرات بکارگیری منطق زور به جای استدلال است

به گزارش خبرگزاری مهر، منصف بن سالم وزیر آموزش عالی و پژوهش های علمی تونس با سعید جلیلی نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار و گفتگو کرد.

سعید جلیلی در این دیدار با اشاره به ظرفیت های گسترده شکل گرفته بر اساس بیداری اسلامی در کشور تونس بر یکپارچه سازی این ظرفیت ها و بهره برداری گسترده از آن در راستای گسترش و پیشرفت تمدن اسلامی تاکید کرد.

جلیلی افزود: تقابل غرب با تمدن اسلامی ریشه در مخالفت آنان با شکستن انحصارها و قدرت یافتن اندیشه اسلامی دارد و اقداماتی از قبیل ترور دانشمندان هسته ای ایران توسط رژیم صهیونیستی نیز در همین راستا انجام گرفته است.

دبیر شورای عالی امنیت ملی توسل آمریکا به راهبرد فشار در کنار گفتگو را نشانه ضعف منطق آن دولت و بکارگیری زور به جای استدلال دانست.

جلیلی افزود: پس از گفتگوهای ایران و 1+5 در مسکو و ارائه پیشنهادهای منطقی جمهوری اسلامی ایران، انتظار جامعه جهانی آن است که این کشورها بتوانند با پاسخ منطقی به این پیشنهادها به میز مذاکره بازگردند.

وی تاکید کرد: آمریکا باید به افکار عمومی درباره این تاخیر 6 ماهه پاسخ دهد.

نماینده مقام معظم رهبری خاطر نشان کرد: حمایت مردم ایران از مسلمانان غزه نمونه واضحی از وحدت جهان اسلام است و دشمنان با ایجاد اختلافات قومی و مذهبی سعی دارند مانع از گسترش تمدن اسلامی در دوران طلایی خود شوند.

منصف بن سالم وزیر آموزش عالی و پژوهش های علمی تونس نیز در این دیدار ضمن تجلیل از پیشرفت های علمی صورت گرفته در جمهوری اسلامی ایران، خواستار گسترش تبادلات علمی، فرهنگی و دانشجویی میان دو کشور گردید.

وی همچنین کشتار اخیر زنان و کودکان فلسطینی و محاصره مردم غزه توسط رژیم صهیونیستی را نمونه واضحی از نقض حقوق بشر و اقدامی ضد انسانی دانست.