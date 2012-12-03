روحانیت استان بوشهر همواره نعمت بزرگی برای استان و کشور بوده‌ است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله عبدالنبی نمازی بعدازظهر دوشنبه در همایش تجلیل از مفاخر روحانیت استان بوشهر اظهار داشت: اکتفا کردن به بحث‌های کلی در این همایش مشکلی را حل نخواهد کرد و باید یک خروجی داشته باشد که مورد استفاده نسل کنونی و نسل آینده قرار بگیرد.

وی با اشاره به آثار علمای گذشته و کار بزرگ آنها ادامه داد: این علما همواره اهل جهاد و مبارزه بودند و اینچنین نبوده که فارغ از همه دغدغه‌های اجتماعی و سیاسی جامعه در خانه بنشینند و کتاب بنویسند.

امام جمعه کاشان ادامه داد: روحانیت استان بوشهر در طول تاریخ نعمت بزرگی برای استان و کشور بوده‌اند و همواره نشان داده‌اند که با هدایت‌‌های دلسوزانه آنان مردم رهرو و گوش به فرمان آنان هستند و این خود نعمت گرانبهایی است که در استان بوشهر وجود دارد.

وی گفت: شناسایی و چاپ آثاری که تاکنون در دسترس نبوده است یکی از ارزشمندترین کارهایی است که صورت گرفته است و می‌تواند مورد استفاده حوزه‌های علمیه و روحانیون قرار گیرد.

آیت‌الله نمازی برگزاری چنین همایشی را قدمی بزرگ برای معرفی مفاخر روحانیت استان بوشهر دانست و ادامه داد: علمای روحانی استان بوشهر همه اهل جهاد بودند و در طول تاریخ حکم جهاد خود را با موضوع ولی فقیه اعلام می‌کردند.

وی ادامه داد: مردم استان بوشهر از معنویت و اخلاق خاصی برخوردار هستند که این اخلاق و صداقت در رفتار و گفتار نشان از متدین و خداشناسی مردم است و روحانیت استان نیز در طول تاریخ نشان دادند که مردم این استان عاشقانه با روحانیت انس و الفت دارند.

برگزاری نمایشگاه آثار علما و روحانیون شامل آثار خطی متعلق به علما و فضلای استان بوشهر از بخش‌های جانبی همایش تجلیل از مفاخر روحانیت استان بوشهر است که در محل مصلای نماز جمعه بوشهر آغاز به کار کرد و تا فردا نیز ادامه خواهد داشت.

نمایش اجازات علمای استان از بزرگان حوزه نجف و قم و لوازم شخصی و البسه روحانیون و رونمایی از تندیس نخستین همایش تجلیل از مفاخر روحانیت استان بوشهر از دیگر برنامه‌های جانبی این همایش است.

در ادامه این همایش از مفاخر روحانیت استان بوشهر و همچنین از تلاش‌گران برگزاری این همایش با اهدای لوح یابود تقدیر شد و همایش با قرائت دعای فرج توسط همه حضار به کار خود پایان داد.