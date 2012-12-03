شرط و شروط دولت برای توقف ثبت سفارش اولویت 9 کالایی

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی غضنفری در حاشیه اولین نمایشگاه توانمندی‌های تولیدی صنعت لوازم خانگی در جمع خبرنگاران گفت: باید پذیرفت که تولیدکنندگان در بخش خصوصی فعال هستند و باید در بازار رقابتی فعالیت کنند، این در شرایطی است که بازار را به لحاظ دستوری و توصیه ای نمی توان رقابتی کرد.

وزیر صنعت معدن و تجارت افزود: شرط دولت در زمانی که افزایش قیمت نمی پذیرد یا با عدم ثبت سفارش گروهی از کالاها موافقت می کند، این است که تولیدکنندگان به کیفیت توجه داشته باشند.

وی در پاسخ به این سئوال که چنانچه تولیدکنندگان کیفیت را رعایت نکنند، برخورد دولت با آنها چیست؟ اظهار داشت: ما کالاها را از کالاهای خام تا کاملا ساخته شده در ده اولویت طبقه بندی کرده ایم که اگر ثبت سفارش کالاهای اولویت ده را متوقف کرده ‌ایم، هر تولیدکننده باید تلاش کند تا بازار را پوشش دهد و ما از آنها انتظار داریم.

وی ادامه داد: ممکن است اگر تولیدکنندگان اولویت 9 نیز تضمین دهند، کالا را با کیفیت بالا تولید کنند و تنظیم بازار را نیز به موقع صورت دهند، ممکن است در سال حمایت از تولید ملی کار و سرمایه ایرانی ثبت سفارش این کالاها را هم ممنوع کنیم.

این عضو کابینه دهم ادامه داد: اگر تولیدکننده ضمانت دهد که سهم بازار افزایش یافته و نیاز مردم را تامین کند، ممکن است سایر اولویت‌های کالایی به تدریج وارداتشان محدود شود.

غضنفری در خصوص مشکل تامین ارز در مرکز مبادلات ارزی خاطر نشان کرد: هم اکنون ما به لحاظ نوع ارز دستمان باز نیست و نمی توانیم تمامی انواع ارز را بنابه تقاضای درخواست کنندگان اختصاص دهیم ولی با تغییر رویه ها، ممکن است ما هم تغییر در سیاست‌ها بدهیم.

غضنفری وعده داد: نشستی با مسئولان مرکز مبادلات ارزی و فعالان اقتصادی برای حل مشکلات تدارک بیند.

به گزارش مهر، در گروه 9 و 10 نیز عمدتا کالاهای نهایی با دوام و نیز کالاهای مصرفی غیرضروری قرار گرفته‌اند. اولویت ده شامل کالاهای غیرضروری مثل لوازم خانگی غیرضرور، اسباب بازی، وسایل تزئینی و لوکس است.