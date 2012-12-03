خوابگاه دانش آموزی کمیته امداد درمیان احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رجبعلی براتی پیش از ظهر دوشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش درمیان گفت: این خوابگاه با هدف حل مشکلات ایاب و ذهاب، اسکان و کاهش هزینه های خانواده ها و آموزش و پرورش شهرستان احداث می شود.

وی اظهار کرد: همه دانش آموزان روستاهایی که در مرکز شهرستان تحصیل می کنند به ویژه دانش آموزان مددجوی کمیته امداد از مزایای این طرح برخوردار می شوند.

فرماندار درمیان، افزایش مشارکت مردم را زمینه ساز ارتقاء کیفیت و نظام تعلیم و تربیت درمیان دانست و افزود: آموزش و پرورش بعنوان بزرگترین جامعه انسانی که دایره ارتباطی آن به نوعی کل افراد جامعه را در بر می گیرد .برای اداره و پیشرفت، بی نیاز ازامر مشارکت نمی باشد.

رئیس شورای آموزش و پرورش درمیان، بر عدم تغییر کاربری اماکن آموزشی پیش بینی شده در نقشه جامع شهر اسدیه تأکید کرد و ادامه داد: در توسعه شهر باید پیش بینی های لازم برای افزایش جمعیت و احداث اماکن آموزشی مناسب انجام شود.

براتی، مشارکت مردم در امر تعلیم و تربیت را مهمترین هدف این شورا برشمرد و افزود: این شورا در راستا اجرای سیاست مدرسه محوری و به منظور ارتقا کیفیت برنامه های آموزشی تربیتی مدارس، جلب و توسعه مشارکت های مردمی، تقوت نظام مدرت، مال و اجرا مدارس مبتن بر گسترش عدالت آموزش فعالیت دارد.

وی، ابراز داشت: هدف شورا در واقع تحقق مشارکت و نظارت مردم در امر آموزش و پرورش و بهره ‌گیری از کلیه منابع و امکانات جهت تامین، توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی و تسهیل در فعالیتهای اجرایی آموزش و پرورش است.