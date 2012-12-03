تمام امکانات برای صعود تیم گسترش فولاد به لیگ برتر مهیاست

به گزارش خبرنگار مهر، سعید آلوسی ظهر امروز با اشاره به آخرین وضعیت بدنی بازیکنان تیم گسترش فولاد در آستانه دیدار حساس این تیم برابر تیم الوند همدان اظهار داشت: نحوه تمرینات ما در گسترش فولاد تبریز به سبک تیمهای اروپائی است و از اینرو بازیکنان ما در سطح آمادگی خیلی خوبی قرار دارند. زمانی که من دراردوی منچستر یونایتد بودم ضمن اینکه فیلم بازیهای رشته های مختلف را می دیدم همان برنامه ها را به طور منظم در تمرینات پیاده می کردیم و نقاط ضعف و قوت تیم را شناسایی کرده و روی آنها کار می کردیم.

وی افزود: درتیم گسترش فولاد تبریز با توجه به امکانات عالی این باشگاه برآن شدیم تا دست در دست هم برای موفقیت آبی پوشان تبریزی تلاش نمائیم. براین اساس برنامه های هدف دار و بلند مدتی را با همکاری رسول خطیبی برای گسترشی ها برنامه ریزی کردیم که نتایج بدست آمده حاکی از موفقیت کادر فنی در برنامه از پیش تعیین شده خود بود .

آلوسی یادآور شد: تمرینات هوازی، غیرهوازی، چابکی، فسفاژن و تمام موارد علمی که در بحث آمادگی جسمانی خلاصه می شود را رعایت می کنیم. همچنین تمام مواردی که یک ورزشکار حرفه ای به صورت علمی باید دارا باشد را سعی داریم که در بین بچه های گسترش فولاد تبریز پیاده سازیم.

وی با ابراز امیدواری نسبت به قوی تر شدن وضعیت جسمانی بازیکنان تیم گسترش فولاد در نیم فصل دوم لیگ دسته اول گفت: با توجه به اردوی آماده سازی تیم فوتبال گسترش فولاد در تعطیلات نیم فصل در کیش، سعی خواهیم کرد با برنامه هائی که نقاط ضعف و قوت گسترش فولاد در نیم فصل اول را شامل می شود کار کرده و تیمی منسجم تر از نیم فصل اول را روانه مسابقات سازیم .

مربی بدنساز گسترش فولاد اظهار داشت: ما خودمان را از هم اکنون تیم لیگ برتری می دانیم چرا که کادرفنی قوی و از همه مهمتر بازیکنان ساعی و متعهدی را در جمع خود داریم.

گفتنی است سعید آلوسی سابقه همکاری با تیم ملی فوتبال یونان و تیم "هانزاروستوک" آلمان را در کارنامه دارد.

وی فصل گذشته نیز در کنار رسول خطیبی مربی بدنساز تیم ماشین سازی تبریز بود.