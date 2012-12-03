پیروزی مردم غزه تحقق وعده الهی در پیروزی مسلمین است

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد علوی در مراسم اهدای مدال طلای مسابقات کاراته خاورمیانه توسط حسن مروه از کشور لبنان تصریح کرد: به فضل الهی، مجاهدت و تلاش نیروهای حزب‌الله و مقاومت مسلمانان در آینده نزدیک به پیروزی در عرصه‌های مختلف و حذف صهیونیسم جهانی منجر خواهد شد.

وی با بیان اینکه هدف متعالی حضرت سیدالشهدا(ع) در نهضت عظیم عاشورا مبارزه با فساد و ظلم و احیای ارزشهای عالی الهی بود، تصریح کرد: قطعا توفیقاتی که در عرصه ورزش برای جوانان غیور لبنان حاصل می شود،گام نخست برای رسیدن به اهداف والای اسلامی، اعتقادی، معنوی و انسانی در مبارزه با استکبار جهانی است.

علوی با اشاره به نقش موثر حسن نصرالله در تحولات منطقه بیان داشت: ولایت‌پذیری و تبعیت ایشان از مقام معظم رهبری و اراده و استقامت مثال زدنی نیروهای حزب الله در آینده اتفاقات بزرگی را رقم خواهد زد.

علوی در ادامه با تقدیر از قهرمان لبنانی به جهت حرکت ارزشمند اهدای مدال به موزه حضرت رضا(ع) اظهار داشت: افراد زیادی در عرصه های مختلف ورزشی به موفقیت دست می یابند، ولی توفیق جاودانه کردن خود و افتخاراتی که کسب کرده اند را نداشته‌اند.

وی افزود: اهدای این مدال قهرمانی به موزه آستان قدس رضوی، سرمایه‌ای معنوی است که از ارادت و محبت به اهل بیت عصمت و طهارت(ع) نشات گرفته است.

وی با بیان اینکه آستان قدس رضوی در حوزه‌ ورزش و افتخارآفرینان ورزشی فعالیت‌های گسترده‌ای را داشته است، تصریح کرد: در این مراکز ورزشی تاکید آیت الله واعظ طبسی، تولیت آستان قدس رضوی به بحث سلامت جسم و روح و فرهنگ‌سازی است و به همین جهت بهترین مجموعه های ورزشی با امکانات متعدد در مناطق مختلف مشهد ایجاد شده است.

حسن مروه قهرمان لبنانی نیز با ابراز خوشحالی از اهدای مدال خود به موزه آستان قدس رضوی گفت:در تمام زندگی ورزشی‌ام بارها از اهل بیت(ع)کمک خواسته‌ام و همیشه مرا مورد لطف قرار داده‌اند و نیت کردم در صورت موفقیت مدال خود را به موزه‌ی حضرت رضا(ع) هدیه کنم.

وی از حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران در جنگ هشت روزه قدردانی کرد و گفت: هدف نهایی شیعیان لبنان و مسلمانان، رهایی از ظلم و ستم آمریکا و صهیونیسم و ایادی مزدورشان در منطقه است و امیدواریم با الگو قرادادن امام حسین(ع) به پیروزی و ظفر نهایی برسیم.