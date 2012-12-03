راه اندازی شعب ویژه رسیدگی به پرونده های اراضی کشاورزی در مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعلی اکبر طاهایی روز دوشنبه در جلسه صیانت از اراضی کشاورزی و منابع طبیعی استان، افزود: قوانین مربوط به بحث تغییر کاربری اراضی کشاورزی و جلوگیری از ساخت و سازهای بی رویه باید با دقت و حساسیت بیشتری پیگیری شود.



وی با اشاره به اینکه حفظ اراضی کشاورزی متضمن تامین امنیت غذایی مردم است، گفت: دستگاههای اجرایی ذیربط باید در حفظ کاربری اراضی مازندران بیش از پیش تلاش کنند.



طاهایی بر لزوم راه اندازی شعبه های ویژه قضایی برای رسیدگی به پرونده های تغییر کاربری زمین های کشاورزی در شهرستان ها تاکید کرد.

برگزاری همایش سبک زندگی ایرانی- اسلامی



همایش سبک زندگی ایرانی- اسلامی با حضور مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری مازندران در هلال احمر استان برگزار شد.

دکتر فردوسی از روانشناسان برجسته کشور در خصوص مهارتهای زندگی در پرتو الگوی ایرانی – اسلامی با تبیین سیر تکوین شخصیت انسان و نگاه او به زندگی و ضرورت لحاظ کردن نشاط و پویایی در زندگی فردی و اجتماعی، خانواده را کانون ایجاد تحولات بنیادین در جامعه برشمرد.

وی بر حفظ قداست و منزلت این نهاد تاکید کرد و افزود: امید و عشق به خدا و تلاش انسان برای ارتقا ظرفیتهای فردی و اجتماعی و رشد فضائل اخلاقی و پرهیز از رذائل ازمهمترین مولفه هایی است که همه باید بدان اهتمام لازم را داشته باشند.

مدارس قرآنی شالوده نظام آموزشی کشور



امام جمعه بابل از مدارس قرآنی به عنوان شالوده و زیر بنای نظام آموزشی کشور یاد کرد و گفت: خروجی های این گونه مدارس باید دانش آموزانی باشند که خدا محوری و معرفت الهی را سرلوحه کار خود قرار دهند.

حجت الاسلام حسن روحانی روز دوشنبه در نشست هیئت امنای مدارس قرآنی بابل با اشاره به اهمیت قرآن در زندگی انسان افزود: زمانی که انسان با قرآن مانوس شود، تمام رفتارهایش با محور قرآن تراز می شود.



وی بر ضرورت تقویت مدارس قرآنی تاکید کرد و گفت: این گونه مدارس پایه های دینی دانش آموزان را محکم می کنند.

جمع آوزی زباله های قائم شهر با خودروهای وانت و نیسان



رئیس اداره حفاظت از محیط زیست قائم شهر گفت: شهرداری این شهر به علت کمبود خودروی مخصوص ، با خودروهایی مانند نیسان و وانت بار زباله ها را از سطح شهر جمع آوری می کند.

ناصر کیائی در کارگروه پسماند شهرستان، شیوه شهرداری قائم شهر در این بخش را سنتی ارزیابی کرد و نسبت به پیامدهای غیربهداشتی آن هشدار داد.



وی شهرداری را به بی برنامگی، نبود مدیریت مناسب و اعمال شیوه نامناسب در جمع آوری زباله از سطح شهر متهم کرد و گفت: سهل انگاری در این امر منجر به بروز مشکلات غیر بهداشتی و زیست محیطی شده است.



تعزیر متصدیان 235 واحد صنفی متخلف در ساری

رئیس اداره صنعت ، معدن و تجارت ساری از شناسایی و تعزیر 235 واحد صنفی متخلف در این شهرستان در ماه آبان امسال خبر داد.

اسماعیل هادی نژاد، عمده تخلفات صورت گرفته از سوی واحدهای صنفی را گرانفروشی، درج نکردن قیمت، صادر نکردن فاکتور و تقلب در کسب برشمرد.



وی گفت: پرونده واحدهای صنفی متخلف به ارزش 758 میلیون ریال برای رسیدگی بیشتر و صدور رای نهایی به تعزیرات حکومتی استان ارسال شد.