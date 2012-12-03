آمادگی ایران برای همکاری با نهادهای قانونگذاری مصر

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پیش از ظهر امروز دوشنبه (13 آذر) با خالد السعید ابراهیم عماره رئیس دفتر حفاظت منافع مصر دیدار و گفت‌وگو کرد.

نماینده مردم شاهرود در مجلس شورای اسلامی در ابتدای این دیدار به پیوندهای دیرینه تاریخی، فرهنگی و مذهبی دو ملت ایران و مصر اشاره کرد و بر لزوم گسترش روابط دوستانه دو کشور در همه زمینه ها به‌ویژه مناسبات پارلمانی تأکید کرد.

عضو کمیسیون امنیت‌ملی و سیاست‌خارجی مجلس افزود: مصر و ایران با داشتن پیشینه غنی فرهنگی و تمدنی می‌توانند نقش مهم و مؤثری در منطقه خاورمیانه به منظور پیشبرد صلح و امنیت و ایجاد بستری مناسب برای اتحاد دنیای اسلام ایفا کنند.

وی همچنین به فعالیت‌های مرکز پژوهش‌های مجلس و آمادگی این مرکز برای تبادل هیأت‌های علمی و کارشناسی میان مراکز پژوهشی دو کشور تأکید کرد و افزود: مجلس شورای اسلامی آمادگی خود را برای انتقال تجاربش به نهادهای قانونگذاری مصر به ویژه مجلس جدید این کشور اعلام می‌کند.

جلالی بر اهمیت نقش همکاری‌های پارلمانی در پیشبرد روند مراودات نزدیک میان بخش‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دو کشور تأکید کرد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، انقلاب مصر را دستاورد‌ی بزرگ برای ملت‌های منطقه خواند و گفت: معمولاً پس از هر انقلابی یک دوران گذار وجود دارد که باید طی شود و انقلاب مصر نیز از این قاعده مستثنی نیست و امیدواریم بزودی شاهد ثبات و آرامش در این کشور باشیم.

خالد السعید ابراهیم عماره، رئیس دفتر حفاظت از منافع مصر در تهران نیز در این دیدار به روابط تاریخی و فرهنگی دو کشور اشاره کرد و یادآور شد: همکاری مسئولان دو کشور در موضوعات مختلف دوجانبه، ضمن تقویت دوستی میان دو کشور، به شناسایی و استفاده از ظرفیت‌های یکدیگر کمک کرده و راه را برای تعمیق مناسبات دوستانه هموار می‌کند.

وی از حمایت‌های مردم و مسئولان ایرانی از انقلاب مردم مصر قدردانی کرد و گفت: دو ملت مسلمان ایران و مصر همواره حامی یکدیگر بوده و هستند در واقع ایران و مصر دو بال تمدن اسلامی در شرق و غرب خاورمیانه هستند.

رئیس دفتر حفاظت از منافع مصر در تهران نسبت به توسعه هر چه بیشتر روابط دوستانه دوجانبه در سطوح مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به ویژه مناسبات پارلمانی در آینده نزدیک ابراز امیدواری کرد.