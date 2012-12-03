به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای عصر دوشنبه در چهلمین نشست خود با خبرنگاران اظهار داشت: در زمینه مرگ آقای ستار بهشتی تحقیقات جدی و جامعی آغاز شده که همچنان ادامه دارد. نتایجی که تا امروز به دست آمده است نتیجه بازجویی از متهمان، تحقیق از مطلعان ، اقدامات فنی ، بررسی سایت ها و همچنین افرادی که در زمان حیات آقای ستار بهشتی با وی در ارتباط بودند و بررسی ارتباطات ایمیلی و سایتی وی می باشد. پزشکان نیز در دو و سه نوبت بعد و قبل کالبدشکافی نتایج بررسی های خود را اعلام کرده اند.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: پس از تحقیق از ماموران نیروی انتظامی 7 نفر از آنها بازداشت شدند که دو یا سه نفر از آنها با قرار قانونی هم اکنون آزاد هستند.

وی خاطرنشان کرد: در نتیجه بررسیها مشخص شد قصوری در محل نگهداری، نحوه نگهداری، سرکشی به متهم ، نظارت مستقیم بر بازجویی و اظهار ناراحتی متهم مشخص شده که در جهت سهل انگاری فرمانده ناجا مسئول پلیس فتای تهران را به خاطرکوتاهی در نظارت برکنار کرد.

محسنی اژه ای ادامه داد: ستار بهشتی مورد ضرب وجرح قرار گرفته که پزشکان اعلام کردند جرح منجر به مرگ در بدن وی وجود نداشته است. در معاینه اولیه چند کبودی در حال جذب بوده که می تواند مربوط به 3 یا 4 روز قبل از فوت باشد. این کبودی ها در کتف، ران، زانو و ساق پا دیده شده است. همچنین پزشکان در گزارش خود اعلام کردند در کالبدشکافی اولیه آثاری از شکستگی و خون مردگی در بدن دیده نشده است که نتیجه نهایی پس از آزمایشات بعدی و سم شناسی اعلام می شود.

دادستان کل کشور در ادامه افزود: 24 آبان ماه جواب سم شناسی منفی اعلام شد تا اینکه 30 آبان بعد از مشخص شدن نتیجه تحقیقات کمیسیون 7 نفره پزشکان اعلام کردند در حال حاضر با توجه به بررسی های انجام شده تعیین علت اصلی مرگ از نظر پزشکی مقدور نبوده و محتمل ترین علت منجر به فوت می تواند پدیده شوک باشد.

سخنگوی قوه قضائیه به پدیده شوک اشاره کرد و گفت: پزشکان اعلام کردند این شوک می تواند روانی یا فیزیکی باشد که من از آنها پرسیدم اگر فیزیکی بوده آیا آثاری از خود به جا نگذاشته است که آنها اعلام کردند آثاری در این زمینه دیده نشده است.

وی سپس به فرضیه احتمال دست داشتن جریان ضد انقلاب در این ماجرا اشاره کرد و گفت: احتمال دیگری که در این پرونده وجوددارد نامه ای است که در جلسه قبل به ابهامات آن اشاره کردم که سایت کلمه آن را منتشر کرد. حال این احتمال وجود دارد که جریان ضد انقلاب قبل و یا بعد از بازداشت ستار بهشتی اقدامی انجام داده باشد که از مرگ و یا زنده بودن او استفاده کنند. ساعات مخابره خبر بعضی از ارتباطات در فضای مجازی نامه منتشر شده اینها از جمله قرائن این احتمال هستند.

محسنی اژه ای با اشاره به ادامه تحقیقات قضایی در این پرونده خاطرنشان کرد: اگر قصوری در قضیه وجود داشته باشد با آن برخورد می کنیم. تاکنون ضرب و شتم و بددهانی مشخص شده است.

دادستانی در حال بررسی محتوای فیلم های مسئله دار/ بازداشت دو نفر در پرونده مهدی هاشمی

اژه ای در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره وضعیت رسیدگی قضایی به فیلم های مسئله دار و همچنین احضار کارگردان، تهیه کننده و معاون وزیر ارشاد به دادسرای کارکنان دولت اظهار داشت: وظیفه مدعی العموم در این موارد این است که ابتدا موضوع را بررسی کند و اگر جرمی رخ داده وارد عمل شود. در خصوص فیلمهایی که طی چند روز اخیر مسئله ساز شده اند دادستانی تهران در حال بررسی محتوای فیلم ها می باشد و اگر اقدام مجرمانه ای در این فیلم ها رخ داده باشد طبق قانون با آن برخورد می شود.

وی افزود: دادستانی تهران تاکنون کسی را در این زمینه بازداشت یا برای فردی قرار قانونی صادر نکرده است.

محسنی اژه ای از بازداشت دو نفر در ارتباط با پرونده مهدی هاشمی خبر داد و گفت: در این زمینه از چند نفر تحقیق شده که برای دو نفر از آنها قرار بازداشت صادر شده است.

بازدید از اوین با هماهنگی

خبرنگاری درباره درخواست اعضای کمیسیون امنیت ملی برای بازدید از زندان اوین پرسید که دادستان کل کشور در پاسخ گفت: در طی سالهای گذشته افرادی از داخل یا خارج از کشور خواستار بازدید از زندان بودند که در این زمینه هماهنگی های لازم انجام شد. برخی افراد نیز بدون هماهنگی و یا نظر قاضی در خواست ملاقات داشتند که به آنها این اجازه داده نشد. برای نمونه در زمان بازداشت شهردار سابق، وزیر دادگستری و معاون رئیس جمهور قصد ملاقات با وی را داشتند که با این درخواست موافقت نشد.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: در زندان برخی افراد متهم هستند که ملاقات با آنها باید با نظر قاضی پرونده صورت بگیرد حال اگر ضرورتی در این ملاقات دیده شود با آن موافقت خواهد شد.

حرفهای رئیس جمهور از نظر فنی حقوقی و سیاسی جواب دارد/ فعلا جواب نمی دهیم

حجت الاسلام محسنی اژه ای در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر در خصوص اظهارات دیروز رئیس جمهور درباره اعلام آمار زندانیان و اعدامیان و همچنین ابطال برخی مصوبات در دیوان عدالت اداری اظهار داشت: مطالبی که دیروز رئیس جمهور به آن اشاره کرد از لحاظ فنی ، حقوقی و سیاسی جواب دارد و بعضی از این مطالب درست نبود. به دلیل برخی ملاحظات و توصیه مقام معظم رهبری در این خصوص فعلا جوابی نمی دهیم.

وی افزود: همچنین در خصوص کاهش بودجه قوه قضائیه اظهار داشت: امسال با مشکل بودجه ای روبرو هستیم و نمی توان در این زمینه توقع فوق العاده ای از دولت داشت. ما برخی پروژه ها را باید در یک زمانبندی مشخص انجام دهیم که مشکلات بودجه ای ما را با مشکل در اجرای این پروژه ها روبرو خواهد کرد.



اژه ای افزود: از دو سه سال قبل از دولت، استاندارها و برخی فرمانداران و وزرا خواستیم که از زندانها بازدید کنند تا متوجه شوند چرا برای سازمان زندانها نیاز به افزایش بودجه داریم. سال آینده نیز با کمک دولت و مجلس تلاش می کنیم این بودجه را افزایش دهیم تا به مبلغ مورد نظر برسیم.



سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسشی در خصوص تجمع برخی افراد در اعتراض به اکران فیلم " من مادر هستم" نیز اظهار داشت: رفتن به خیابان و تجمع دو جنبه دارد نخست اینکه افرادی بدون مجوز در خیابان اقدام به تظاهرات و اجتماع کنند که این تجمعات نیاز به مجوزهای قانونی دارد اما گاهی نیز برخی افراد برای نقد موضوعی و بدون مزاحمت در یک محل جمع می شوند که این نوع تجمع قابل بحث می باشد.

اژه ای در پاسخ به خبرنگاری درباره ورود دادستانی در مورد قطع 250 اصله درخت در پارک جهان نما توسط پیمانکار وزارت راه گفت: باید در جهت حفظ و صیانت محیط زیست همگی تلاش کنیم تا با سهل انگاری به محیط زیست لطمه وارد نشود. گاهی باید طرح‌هایی اجرا شود که در کمیسیون ها بررسی و برای اجرای آنها اجازه داده می شود. البته ممکن است گاهی در مقام عمل تعددی و تجاوز شود. همچنین در خصوص قطع درختان جاده کرج نیز دادستانی وارد موضوع شده است و بررسیها ادامه دارد.

وی ادامه داد: البته ممکن است که موافقتهایی برای احداث جاده وجود داشته و قرار باشد درختی قطع نشود. همچنین برخی مدعی اند که علاوه بر توافق اولیه برخی درختان را کنده و در حال جابجایی هستند که این موضوع در حال بررسی است تا ببینیم توافق اولیه چه بوده است. البته بازهم ممکن است مسئولی توافق کرده و به علت تاخیر در اجرا آن مسئول تغییر کند و مسئول جدید اجرای این طرحها را قبول نکند.

حجت الاسلام محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگاری که مدعی بود اطاله دادرسی در مورد محکومان جرایم مالی تصادفات باعث می شود تا نرخ دیه در سال بعد افزایش یافته و بیمه ها نیز این مابه تفاوت را نپردازند، تاکید کرد: مسائلی همانند قتل شبه عمد در رانندگی نیازمند کار کارشناسی است ممکن است یک نتیجه ای انجام شود که مورد اعتراض قرار گیرد و کارشناس بعدی نیز نظری را اعلام کند که نسبت به نظر اول متفاوت بوده و بازهم در این مورد اعتراض شود. قوه قضائیه موظف است حتما نرخ دیه را براساس نرخ بازار تعیین کند بنابراین حتی قیمت را بررسی و دیه را اعلام می کنیم. امیدواریم امسال نیز زودتر از پایان سال ارزشگذاری انجام شود تا نرخ دیه را زودتر اعلام کنیم. این در حالی است که اگر زندانی معصر شناخته نشود به زندان نمی رود.

ارسال پرونده 11 اخلالگر بازار ارز به دادگاه

سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با آخرین وضعیت پرونده فساد بزرگ بانکی گفت: ادامه رسیدگی به پرونده غیرعلنی نیست اگرچه گاهی با توجه به حساسیت پرونده ها خبرنگاران متوجه این موضوع شده و آن را پیگیری می کنند. قاضی پرونده هیچکدام از جلسات دور جدید رسیدگی را غیرعلنی اعلام نکرده است.

وی ادامه داد: تاکنون برای 27 نفر کیفرخواست صادر شده و برای 5 نفر نیز حکم صادر شده است و تعدادی نیز در نوبت رسیدگی هستند. پرونده در شعبه اول دادگاه انقلاب به ریاست قاضی سراج برگزار می شود و در صورتیکه او نتواند در دادگاه حاضر شود دادرس پرونده را رسیدگی می کند.

حجت الاسلام محسنی اژه ای در خصوص درخواست رئیس جمهور برای بازدید از زندان اوین پس از سخنان جواد لاریجانی گفت: تاکنون درخواستی برای بازدید از زندان اوین ارائه نشده است.

اژه ای در مورد آخرین وضعیت بازداشت شدگان بازار ارز نیز گفت: کسانیکه در مورد مسائل ارزی تحت عنوان اخلال در نظام پولی و بانکی دستگیر شده است پرونده اشان در حال رسیدگی است و پرونده 11 نفر از آنها در شرف ارسال به دادگاه است. تنها تعداد محدودی از این بازداشت‌شدگان آزاد شده اند.

اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص تشخیص صلاحیت کاندیداهای احتمالی ریاست جمهوری گفت: تشخیص صلاحیت و عدم صلاحیت افراد برعهده شورای نگهبان است.

رد ادعای مادر ستار بهشتی

وی با رد ادعاهای مادر ستار بهشتی(وبلاگ نویس فوت شده) گفت: چنین بحثی که قوه قضائیه یا پلیس از خانواده این فرد خواسته باشند تا با دریافت دیه رضایت دهند صحت نداشته و کذب است.

اژه ای همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری که از او پرسید برخی گروه های سیاسی حضور خود در انتخابات را مشروط به آزادی برخی زندانیان حوادث انتخابات 88 کردند، گفت: این مورد نقص قضایی نیست ولی بدیهی و روشن است که چنین شرطی پذیرفتنی نیست.

وی در مورد دخالت قوه قضائیه در مورد بحث آلودگی هوا نیز گفت: ما به طور مشخص وارد این موضوع نشده ایم آلاینده ها باید کنترل شود و مردم نیز همکاری کنند. مسئولان ذیربط در قوه مجریه و سایر دستگاه ها نهایت تلاش خود را می کنند.

صدور حکم برای پنج متهم بیمه

حجت الاسلام اژه ای در مورد آخرین وضعیت پرونده اختلاس بیمه اظهار داشت: بخشی از این پرونده تکمیل شده و دادگاه در رابطه با آن حکم صادر کرده و این حکم به متهمان ابلاغ شده است. البته متهمان و وکلای آنها به این حکم اعتراض کردند که در مرحله تجدیدنظر قرار دارد و وقتی حکم قطعی شد اطلاعات آن قابل بازگو کردن است.

وی ادامه داد: این پرونده متهمان دیگری دارد که هنوز محاکمه نشده اند و حکمی برای آنها صادر نشده است.

سخنگوی قوه قضائیه در مورد توبه سعید ملک پور- متهم راه اندازی سایت های مستهجن- و لغو اعدام او گفت: این فرد حکمش اجرا نشده است. دادستان کشور در مورد شرایط اعصار برای محکومان مالی اظهار داشت: محکومان مالی که اعصار آنها محرز شود در زندان نمی مانند. ضمن اینکه در این مورد تاکید شده است چنانچه قاضی قبل از فرستادن فرد به زندان متوجه معصر بودن آن شود فرد به زندان نمی افتد البته این در حالی است که اگر برای قاضی اعصار احراز نشود و شاکی نیز شکایت کرده و مستندات خود را ارائه کند که به عنوان مثال شاکی در گذشته پولی را از او گرفته و معلوم نیست او پول را چه کرده است و محکوم شده است و در خصوص تمکن او شک است و قاضی موضوع را بررسی می کند.

قانون را رعایت کنیم

محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگاری که از او در رابطه با سخنان رئیس جمهور مبنی بر اینکه پزشکی قانونی، سازمان ثبت و دادسراها باید زیر نظر قوه مجریه باشد، گفت: ایشان بر قانون‌مداری تاکید کرده اند. قانون نیز هم اکنون این سازمانها را زیر نظر قوه قضائیه قرار داده است. اگر همه ملتزم به قانون باشیم این موضوع به نفع کشور است.

اژه ای در مورد برکناری رئیس پلیس فتای پایتخت گفت: مسئولیت وقتی متوجه فرد است که در رابطه با ارتکاب جرم مستقیم مسئولیت وجود داشته باشد. در مورد این فرد نیز هنوز نه اتهامی و نه جرمی متوجه او نیست تشخیص مسئولان پلیس بوده است که این فرد باید به دلیل برخی قصورها برکنار شود.

وی در مورد دستگیری تعدادی بهایی در سمنان تاکید کرد: هیچکس به صرف داشتن عقیده بازداشت نمی شود و ما کسی را به این دلیل که بهائی یا درویش است بازداشت نمی کنیم. ممکن است افراد مرتکب جرم شده باشند.