1700 بیمار خاص در گلستان شناسایی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، رسول خزینی بعد از ظهر دوشنبه در جمع مسئولان اداره بیمه سلامت استان خاطرنشان کرد: کلیه کارتهای هوشمند جهت بیماران خاص استان توسط این اداره کل صادر می شود.

خزینی افزود : صددرصد هزینه های بستری در بیمارستانهای دولتی و 90 درصد هزینه های دارویی بیماران خاص توسط بیمه سلامت پرداخت می گردد ودر سالجاری تعداد 53 قلم داروی جدید نیز به تعهدات این اداره کل اضافه شده است .

وی در پایان خاطر نشان کرد: در سال 1390 معادل 45 میلیارد ریال برای این بیماران در استان هزینه شده که بطور میانگین سرانه هزینه آنها بالغ بر 34 میلیون ریال است.



همایش مادرانه در گرگان

همایش مادرانه با حضور جمعی از مادران کودکان عضو کانون پرورش فکری کودکان و نواجوانان گلستان در گرگان برگزار شد.

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گلستان در این همایش، خلاقیت را یک ویژگی ذاتی دانست و عنوان کرد: همه انسانها از این توانایی ذاتی برخوردار می باشند و انسان مظهر خلاقیت الهی است.



حسین سمیعی افزود: با خواندن کتابهایی که دارای محتوای مفید که نیاز جامعه امروز است می توانیم به تفکر خلاق برسیم.



وی تصریح کرد: با توجه به موانعی که در دنیای امروز وجود دارد توجه به تفکر خلاق و پرداختن به این موضوع با انجام فعالیتهای مرتبط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و آشنا کردن خانواده ها با این موضوع می توانیم از بروز بسیاری از مسائل جلوگیری کنیم و درجهت تکامل کودکان و نوجوانان در راستای تعالیم الهی و تربیت اسلامی قدم بگذاریم و با مشاوره از خانواده ها برنامه هایی را برای کودکان و نوجوانان طراحی کنیم.



مسابقه شعر خوانی کودکان



اولین مسابقه حفظ شعر و شعرخوانی اعضای ادبی مراکز فرهنگی و هنری گرگان، در مرکز فرهنگی و هنری گرگان یک با حضور 35 نفر از اعضا برگزار شد.



این رقابت با هدف ارائه توانایی های ادبی و شعری اعضا مراکز گرگان در حضور داوران و در دو رشته حفظ شعر و شعرخوانی برگزاری شده است.

توجه به فعالیت شعرخوانی به عنوان یک فعالیت مهم و تاثیر گزار از دیگر اهداف مسابقه شعرخوانی اعضا مراکز گرگان بوده است.