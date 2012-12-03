۱۳ آذر ۱۳۹۱، ۱۷:۵۴

عطارزاده:

نرخ کرایه تاکسی در مشهد تا پایان سال جاری افزایش نمی یابد

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری مشهد از عدم افزایش نرخ کرایه تاکسی ها تا پایان سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی عطارزاده طوسی گفت: با وجود اینکه لوازم یدکی خودروها بسیار گران شده و هزینه‌های تاکسیرانان جوابگو نیست، اما افزایش نرخ در چند ماه پایانی امسال نخواهیم داشت.

وی ادامه داد: در سال جاری نرخ کرایه تاکسی ها 4 الی 16 درصد افزایش یافت که متاسفانه این مبالغ برای جابجایی مسافران بسیار اندک است.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری مشهد از افزایش نرخ کرایه تاکسی در ابتدای سال آینده خبر داد و عنوان کرد: کارهای کارشناسی برای افزایش نرخ کرایه تاکسی در سال 92 آغاز شده است که بعد از تایید و تصویب نهایی در بهار سال آینده اجرایی خواهد شد.

عطارزاده در ادامه سخنان خود به دیگر مشکلات تاکسیرانان در مشهد اشاره کرد و گفت: فعالیت مسافربرهای شخصی که بدون هیچ تاییدیه در حال فعالیت بوده و گاهی اوقات اتفاقات ناگواری را نیز به وجود می‌آورند از بزرگترین مشکل تاکسیرانان است.

به گفته وی متاسفانه علی‌رغم تلاش‌های فراوان امکان جمع‌آوری مسافربرهای شخصی مهیا نشده و همچنان این افراد با اجحاف در حق مسافران به فعالیت غیرقانونی خود در سطح شهر مشهد ادامه می‌دهند.

