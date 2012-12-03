تعیین تکلیف «مغرب» منوط به تعیین وضعیت مدیرمسئول آن در دادگاه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه مورخ 13/9/91 هیأت نظارت برمطبوعات، تقاضای صدور مجوز نشریات عمومی و پایگاه های اطلاع‌رسانی مورد بررسی قرار گرفت که طی آن 7 پایگاه اطلاع رسانی و 12 نشریه عمومی مجوز انتشار دریافت کردند. در این بین تعداد 1 دوهفته‌نامه، 9 ماهنامه، 1 دو ماهنامه و 1 فصلنامه مورد بررسی و موافقت قرار گرفت.

در این جلسه با فعالیت پایگاه اطلاع رسانی «الف» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «احمد توکلی»، «خلیج فارس» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «علی احمدی»، «فرهنگ و هنر کودکان» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «سیدعلی کاشفی خونساری»، «نخست نیوز» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «علی پاکباز خسروشاهی»، «شمال نیوز» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «محمداسماعیل لطفی دیبا»، «خاورمیانه» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «احمد سروش نژاد»، «فولاد ایران (ایفنا)» به صاحب امتیازی «شرکت گروه همکاریهای اقتصادی» و مدیرمسئولی «محمد چیت ساز» موافقت شد.

همچنین در این جلسه با انتشار دو هفته‌نامه «راه و چاه» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «علی شمس»، ماهنامه «فرهنگ ما» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «منصور واعظی»، ماهنامه «گردو» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «هدیه شریفی»، ماهنامه «سرآمد» به صاحب امتیازی «بنیاد ملی نخبگان» و مدیرمسئولی «نسرین سلطان خواه حقیقی»، ماهنامه «Persian Entrepreneurs» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «علی اخلاقی»، ماهنامه «منور» به صاحب امتیازی «مؤسسه فرهنگی هنری طلایه‌داران نور آفاق» و مدیرمسئولی «رضا مصطفوی»، ماهنامه «مسکن شهروندی» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «مختار مسعود»، ماهنامه «آوای هنر» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «ناهید معزز»، ماهنامه «بانگ نی» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «حمیدرضا عاطفی»، ماهنامه «پایتخت» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «غلامرضا غلامی ابرستان»، دو ماهنامه «دماسنج» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «امیررضا قویدل» و فصلنامه «نظم» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «اصغر صارمی شهاب» موافقت شد.

همچنین هیأت نظارت برمطبوعات در این جلسه کاریکاتور مندرج در روزنامه «مغرب» مورخ 2/9/91 را مورد بررسی و مشمول ماده 6 قانون مطبوعات تشخیص داده و با توجه به تخلفات عدیده این روزنامه و حضورنیافتن مدیرمسئول و عدم امکان ایفای مسئولیت محوله، تصمیم‌گیری نهایی درباره این روزنامه را موکول به تعیین تکلیف مدیرمسئول آن روزنامه از سوی مرجع قضائی نمود.