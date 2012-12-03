  1. فرهنگ و ادب
۱۳ آذر ۱۳۹۱، ۱۶:۴۹

هیات نظارت اعلام کرد:

تعیین تکلیف «مغرب» منوط به تعیین وضعیت مدیرمسئول آن در دادگاه شد

تعیین تکلیف «مغرب» منوط به تعیین وضعیت مدیرمسئول آن در دادگاه شد

هیات نظارت بر مطبوعات تعیین تکلیف در مورد تخلفات روزنامه مغرب و کاریکاتور درج شده در این روزنامه را به تعیین وضعیت مدیر مسئول این روزنامه در مراجع قضایی منوط کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه مورخ 13/9/91 هیأت نظارت برمطبوعات، تقاضای صدور مجوز نشریات عمومی و پایگاه های اطلاع‌رسانی مورد بررسی قرار گرفت که طی آن 7 پایگاه اطلاع رسانی و 12 نشریه عمومی مجوز انتشار دریافت کردند. در این بین تعداد 1 دوهفته‌نامه، 9 ماهنامه، 1 دو ماهنامه و 1 فصلنامه مورد بررسی و موافقت قرار گرفت.

در این جلسه با فعالیت پایگاه اطلاع رسانی «الف» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «احمد توکلی»، «خلیج فارس» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «علی احمدی»، «فرهنگ و هنر کودکان» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «سیدعلی کاشفی خونساری»، «نخست نیوز» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «علی پاکباز خسروشاهی»، «شمال نیوز» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «محمداسماعیل لطفی دیبا»، «خاورمیانه» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «احمد سروش نژاد»، «فولاد ایران (ایفنا)» به صاحب امتیازی «شرکت گروه همکاریهای اقتصادی» و مدیرمسئولی «محمد چیت ساز» موافقت شد.

همچنین در این جلسه با انتشار دو هفته‌نامه «راه و چاه» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «علی شمس»، ماهنامه «فرهنگ ما» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «منصور واعظی»، ماهنامه «گردو» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «هدیه شریفی»، ماهنامه «سرآمد» به صاحب امتیازی «بنیاد ملی نخبگان» و مدیرمسئولی «نسرین سلطان خواه حقیقی»، ماهنامه «Persian Entrepreneurs» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «علی اخلاقی»، ماهنامه «منور» به صاحب امتیازی «مؤسسه فرهنگی هنری طلایه‌داران نور آفاق» و مدیرمسئولی «رضا مصطفوی»، ماهنامه «مسکن شهروندی» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «مختار مسعود»، ماهنامه «آوای هنر» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «ناهید معزز»، ماهنامه «بانگ نی» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «حمیدرضا عاطفی»، ماهنامه «پایتخت» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «غلامرضا غلامی ابرستان»، دو ماهنامه «دماسنج» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «امیررضا قویدل» و فصلنامه «نظم» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «اصغر صارمی شهاب» موافقت شد.

همچنین هیأت نظارت برمطبوعات در این جلسه کاریکاتور مندرج در روزنامه «مغرب» مورخ 2/9/91 را مورد بررسی و مشمول ماده 6 قانون مطبوعات تشخیص داده و با توجه به تخلفات عدیده این روزنامه و حضورنیافتن مدیرمسئول و عدم امکان ایفای مسئولیت محوله، تصمیم‌گیری نهایی درباره این روزنامه را موکول به تعیین تکلیف مدیرمسئول آن روزنامه از سوی مرجع قضائی نمود.

کد مطلب 1757501

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