40 هزار دانش آموز مازنی آموزش پیشگیری از ایدز دیدند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جانبازی ظهر دوشنبه در همایش یکروزه ایدز در سالن آیت الله کوهستانی در ساری اظهار داشت: سرعت انتشار بیماری ایدز در ایران بالاتر از حد معمول کشوری بوده و آمارها نشان می دهد انتقال و شیوع این بیماری دو تا سه برابرحد معمول است.
وی افزود: افراد بیمار مثبت به این ویروس برای گذراندان زندگی و تامین دارو برای درمان تحت پوشش سازمان کمیته امداد امام (ره) و بهزیستی قرار خواهند گرفت.
مدیرکل اجتماعی استانداری مازندران یادآور شد: انتقال این ویروس از طریق سفرهای خارجی، عدم مدیریت زنان خیابانی، رابطه جنسی و تزریق معتادین از شایع ترین راههای ابتلای این بیماری است.
جانبازی افزود: برخی از کشورهای غربی که خود عامل انتقال این بیماری بوده توانستند با مدیریت این بیماری را کنترل کنند.
وی با بیان اینکه این بیماری بی ربط به مسائل سیاسی و نکات امنیتی کشور نیست، افزود: کشورهای اسرائیل و آمریکا هزینه های هنگفتی برای انتقال ویروس این بیماری متحمل می شوند.
این مقام مسئول اظهار داشت: مسئولان در دانشگاهها و مراکز بهداشتی درمانی باید برای کنترل و مبارزه با این بیماری با قدرت عمل کنند.
جانبازی با بیان اینکه آحاد مردم از نحوه انتقال این بیماری در کشور بی اطلاع هستند، گفت: باید مردم را با چگونگی ابتلای به این ویروس آشنا کرد.
ساری - خبرگزاری مهر: مدیر کل بهزیستی مازندران گفت: 40 هزار دانش آموز مازنی تحت آموزش پیشگیری از ایدز دیدند.
به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جانبازی ظهر دوشنبه در همایش یکروزه ایدز در سالن آیت الله کوهستانی در ساری اظهار داشت: سرعت انتشار بیماری ایدز در ایران بالاتر از حد معمول کشوری بوده و آمارها نشان می دهد انتقال و شیوع این بیماری دو تا سه برابرحد معمول است.
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