40 هزار دانش آموز مازنی آموزش پیشگیری از ایدز دیدند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جانبازی ظهر دوشنبه در همایش یکروزه ایدز در سالن آیت الله کوهستانی در ساری اظهار داشت: سرعت انتشار بیماری ایدز در ایران بالاتر از حد معمول کشوری بوده و آمارها نشان می دهد انتقال و شیوع این بیماری دو تا سه برابرحد معمول است.



وی افزود: افراد بیمار مثبت به این ویروس برای گذراندان زندگی و تامین دارو برای درمان تحت پوشش سازمان کمیته امداد امام (ره) و بهزیستی قرار خواهند گرفت.



مدیرکل اجتماعی استانداری مازندران یادآور شد: انتقال این ویروس از طریق سفرهای خارجی، عدم مدیریت زنان خیابانی، رابطه جنسی و تزریق معتادین از شایع ترین راههای ابتلای این بیماری است.



جانبازی افزود: برخی از کشورهای غربی که خود عامل انتقال این بیماری بوده توانستند با مدیریت این بیماری را کنترل کنند.



وی با بیان اینکه این بیماری بی ربط به مسائل سیاسی و نکات امنیتی کشور نیست، افزود: کشورهای اسرائیل و آمریکا هزینه های هنگفتی برای انتقال ویروس این بیماری متحمل می شوند.



این مقام مسئول اظهار داشت: مسئولان در دانشگاهها و مراکز بهداشتی درمانی باید برای کنترل و مبارزه با این بیماری با قدرت عمل کنند.



جانبازی با بیان اینکه آحاد مردم از نحوه انتقال این بیماری در کشور بی اطلاع هستند، گفت: باید مردم را با چگونگی ابتلای به این ویروس آشنا کرد.