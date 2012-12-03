181 هزار لیتر فرآورده نفتی قاچاق در لرستان کشف شد/ قاچاق نفت گاز در صدر

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا موسوی خواه ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی لرستان با اشاره به رسالت این شرکت در پیشگیری و برخورد با تخلفات، اظهار داشت: در هشت ماهه نخست سالجاری از سوی بازرسان این شرکت 181 هزار و 670 لیتر فرآورده نفتی قاچاق کشف شده است.

وی ادامه داد: از مجموع کشفیات، مقدار 33 هزار و 200 لیتر نفت سفید، 99 هزار و 470 لیتر نفت گاز و 49 هزار لیتر نفت کوره بوده است.

موسوی خواه یادآور شد: تعداد پرونده‌های مربوط به این کشفیات 15 مورد بوده که تعداد 6 مورد پرونده تخلفاتی به اداره تعزیرات حکومتی ارجاع و مابقی در کمیته تخلفات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه لرستان رسیدگی شده است.

وی مبلغ غرامت تعیین‌شده در تعزیرات حکومتی برای 6 پرونده ارجاعی را مبلغ 300 میلیون ریال اعلام کرد و بیان داشت: مبلغ غرامت ‌تعیین‌شده برای پرونده های بررسی شده توسط این شرکت نیز 285 میلیون ریال بوده است.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه لرستان همچنین در رابطه با کنترل های انجام شده در این زمینه بیان داشت: طی سال جاری 628 مورد بازدید از مصرف‌کنندگان عمده فرآورده های نفتی انجام شده است.

موسوی خواه افزود: همچنین در این مدت بالغ بر 1600 مورد بازدید از مجاری عرضه و فروشندگی ها توسط کارشناسان و بازرسان شرکت صورت گرفته است.

وی در ارتباط با برخورد با متخلفان در این زمینه نیز بیان داشت: خوشبختانه آیین‌نامه داخلی بسیار مناسبی برای برخورد با تخلفات توزیع و فروش فرآورده‌های نفتی در بخشهای مختلف اعم از مجاری عرضه، تعاونی ها و فروشندگی های روستایی و شهری و رانندگان نفتکش و پیمانکاران وجود دارد.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه لرستان از سایر سازمانها از جمله دبیر و اعضای کمیسیون قاچاق کالا و ارز استانداری لرستان، نیروی انتظامی و تعزیرات حکومتی به خاطر همکاری های صورت گرفته تقدیر کرد.

موسوی خواه همچنین از مردم استان خواست که هرگونه کم‌فروشی، گران‌فروشی، عرضه خارج از شبکه و سوء استفاده از کارت های سوخت را علاوه بر تلفن‌های 124 ادارات بازرسی به تلفن 2211689 بازرسی شرکت نفت استان و یا به ادارات این شرکت در شهرستان ها گزارش دهند.