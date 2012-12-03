ضرغامی برای توضیح درباره "یک خانواده محترم" به مجلس فراخوانده شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از خبرگزاری مجلس شورای اسلامی نصرالله پژمان فر با بیان اینکه برخورد جدی با عوامل سازنده فیلم یک خانواده محترم ضروری است، گفت: در تعدادی از فیلم‌ها ایراداتی به صورت پنهان وجود دارد و در لفافه به انتقاد از مسائل سیاسی، اجتماعی و ... می‌ پردازند، ولی این فیلم به صراحت و با شیطنتی خاص ارزش‌هایی از جمله عقاید اسلامی، دفاع مقدس و ....را زیر سوال برده و آنها را مورد هجمه قرار داده است.



نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: مسئولان صدا و سیما باید در مقابل این اشتباه عذرخواهی عملیاتی کنند، به این صورت که تمام افرادی که در تهیه این فیلم به نوعی دخالت داشته و در این مورد بی‌دقتی کرده‌اند، باید از سمتشان عزل شوند و برای حل این اهمال کاری راه‌ حل دیگری وجود ندارد.



پژمان فر با بیان اینکه اکران این فیلم در نمایشگاه فیلم ابوظبی بازتاب نامطلوبی را در جهت توهین به ارزش‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران درجهان داشته است، تصریح کرد: ساخت این فیلم باعث سوءاستفاده دشمنان جمهوری ایران اسلامی به نفع خودشان شده است و تبلیغاتی که از این طریق علیه ما در سطح بین المللی صورت گرفته، محدود نیست.



عضو فراکسیون روحانیون مجلس یادآورشد: کمیسیون فرهنگی مجلس از ضرغامی برای حضور در جلسه این هفته کمیسیون، دعوت به عمل آورده و باید ایشان در مورد وضعیت به وجود آمده ناشی از ساخت این فیلم، پاسخگو باشند. اعضای کمیسیون در این خصوص با هم اتفاق نظر داشته و با جدیت این موضوع را پیگیری خواهند کرد.

به گزارش مهر، فیلم "یک خانواده محترم" ساخته مسعود بخشی دارای یک سرمایه‌گذار ایرانی و فرانسوی است. البته پس از حاشیه‌های ایجاد شده برای این فیلم و پس از شرکت آن در جشنواره‌های خارجی و اعتراض‌های داخلی بسیاری که به مضمون آن شد، سیما فیلم وابسته به صدا و سیما حمایت خود از این فیلم را تکذیب کرد در حالی که به گفته آفریده تهیه‌کننده این اثر، سیما فیلم حتی بخش‌هایی از هزینه فیلم را هم پرداخت کرده است.