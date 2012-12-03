به گزارش خبرنگار مهر، محسن صالحی نیا ظهر دوشنبه در جمع صنعتگران و معدنکاران استان زنجان، افزود: توصیه می‌شود واحدهایی که نیاز به این تسهیلات دارند با مراجعه به سایت بهین‌یاب و ثبت‌نام در آن نسبت به اخذ وام اقدام کنند و محدودیتی نیز در این رابطه وجود ندارد.

وی با اشاره به اینکه یکی از شروط دریافت تسهیلات شفاف‌سازی مسائل مالی واحدها با بانک‌های عامل است، افزود: صنعتگران در رابطه با افزایش دوره بازپرداخت تسهیلات ارزی درخواست‌هایی دارند که باید عنوان کرد شرایط فعلی به صلاح است اما با هماهنگی بانک‌های عامل دوره بازپرداخت برایواحدهای تازه تاسیس سه ساله شده است.

همچنین رئیس اتاق بازرگانی استان زنجان با بیان اینکه نوسات ارزی مشکلات عدیده ای را برای بخش صنعت به وجود آورده است، گفت: عدم واگذاری زمین به‌صورت قطعی از جمله موانع پیش روی صنعت استان به‌شمار می‌آید که تقاضا داریم این موارد مورد بررسی قرار گرفته و در آن تجدید نظر شود.

غلامحسین جمیلی افزود: یکی از بزرگترین مشکلاتی که در حال حاضر با آن مواجه هستیم کمبود مواد اولیه مورد نیاز کارخانه‌هاست که در برخی موارد نگرانی‌هایی را برای صاحبان صنایع به‌وجود آورده است.

وی با اشاره به اینکه تامین ارز مورد نیاز پروسه طولانی را طی می‌کند ادامه داد: انتظار داریم زمان تخصیص ارز کوتاه‌تر شود تا صنعتگران با آسودگی خاطر نسبت به توسعه کارهای خود اقدام کنند و این موارد نیاز به قوانین قوی و کارآمد دارد.