  1. استانها
  2. مازندران
۱۳ آذر ۱۳۹۱، ۲۰:۱۱

بابامحمودی اعلام کرد:

آشنایی مردم با بیماری ایدز کافی نیست

آشنایی مردم با بیماری ایدز کافی نیست

ساری - خبرگزاری مهر: قائم مقام دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت: آشنایی مردم با بیماری ایدز کافی نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، فرهنگ بابا محمودی ظهر دوشنبه در همایش یکروزه ایدز در سالن همایش آیت الله کوهستانی در ساری اظهار داشت: برای کنترل و پیشگیری با بیماری ایدز عزم جدی در استان نیاز است.

وی با بیان اینکه انتقال این ویروس به افراد سالم مشخص است، گفت: با فرهنگ سازی و اطلاع رسانی دقیق می تواند مردم جامعه را از ابتلای به این ویروس آشنا کرد.

ایجاد 80 کلینیک ترک اعتیاد درمازندران

متخصص اعصاب و روان دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت: بنده به عنوان کسی که در مطب ترک اعتیاد فعالیت می کنم هیچ اسراری به ترک اعتیاد ندارم.

شهرزاد مزدارانی افزود: مصرف دارویی بیمار ایدز بالا بوده و هزینه هنگفتی به کشور ما وارد می کند.

مزدارانی افزود: 80 کینیک ترک اعتیاد در مازندران فعالیت می کنند برای جایگزین کردن ماده مخدر در افراد معتاد از متادین با دوز پایین برای درمان استفاده می کنیم.

کد مطلب 1757509

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه