آشنایی مردم با بیماری ایدز کافی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، فرهنگ بابا محمودی ظهر دوشنبه در همایش یکروزه ایدز در سالن همایش آیت الله کوهستانی در ساری اظهار داشت: برای کنترل و پیشگیری با بیماری ایدز عزم جدی در استان نیاز است.



وی با بیان اینکه انتقال این ویروس به افراد سالم مشخص است، گفت: با فرهنگ سازی و اطلاع رسانی دقیق می تواند مردم جامعه را از ابتلای به این ویروس آشنا کرد.



ایجاد 80 کلینیک ترک اعتیاد درمازندران



متخصص اعصاب و روان دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت: بنده به عنوان کسی که در مطب ترک اعتیاد فعالیت می کنم هیچ اسراری به ترک اعتیاد ندارم.



شهرزاد مزدارانی افزود: مصرف دارویی بیمار ایدز بالا بوده و هزینه هنگفتی به کشور ما وارد می کند.



مزدارانی افزود: 80 کینیک ترک اعتیاد در مازندران فعالیت می کنند برای جایگزین کردن ماده مخدر در افراد معتاد از متادین با دوز پایین برای درمان استفاده می کنیم.