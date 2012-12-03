  1. بین الملل
۱۳ آذر ۱۳۹۱، ۱۷:۵۸

خبرنگار اعزامی به پاکستان-4/

مهمانپرست بر اهمیت نقش دیپلماسی عمومی تاکید کرد

مهمانپرست بر اهمیت نقش دیپلماسی عمومی تاکید کرد

سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر اهمیت نقش دیپلماسی عمومی، آینده را از آن آسیا خواند.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به پاکستان، رامین مهمانپرست در ادامه گفتگو با مرتضی سولنگی مدیر رادیوی ملی پاکستان با اشاره به قدرتمندتر شدن کشورهای اسلامی در پی موج بیداری اسلامی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، آینده را از آن آسیا دانست.

سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در ادامه به اشاره به اهمیت نقش دیپلماسی عمومی و تجربه فراوان ایران در عرصه رادیویی و لزوم گسترش همکاریهای دوجانبه کشورهای دوست، رادیوی ملی پاکستان را قدیمی ترین رسانه این کشور خواند.

مهمانپرست در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی در رابطه با گسترش همکاریها میان رسانه های جهان اسلام برای دفاع از حقوق مسلمانان به برگزاری نشستهای مختلف در این زمینه اشاره کرد و درباره ایفای نقش تاثیرگذار رسانه های جهان اسلام در مسائلی همچون کشتار مسلمانان میانمار و دفاع از مردم غزه ابراز امیدواری کرد.

سخنگوی وزارت خارجه کشورمان با اشاره به این موضوع که رسانه های غربی به ابزاری برای اعمال قدرت کشورهای مداخله گر غرب در مسائل داخلی کشورهای منطقه تبدیل شده اند، بر لزوم افزایش همکاریهای رسانه ای کشورهای مستقل و اسلامی برای مقابله با این جبهه تاکید کرد.

کد مطلب 1757510

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