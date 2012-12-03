افشای سناریوی زن جنایتکار که دخترش را کشت

به گزارش خبرنگار مهر، ساعت 9 صبح یکم آذر امسال زن جوانی به نام "معصومه . الف" 21ساله ساکن شهرستان آذر شهر با مراجعه به کلانتری209 پایانه مسافرتی جنوب به مأموران اعلام کرد : شب گذشته از کاشان به تهران آمدم ساعت هفت صبح بر روی سکوی مسافرین ترمینال جنوب روی نیمکت در حالیکه دخترم به نام فاطمه حدودا 2ساله در آغوشم بود ، خوابم برد . پس از بیدارشدن متوجه شدم که فاطمه نیست .

با توجه به اظهارات این زن جوان ، مأموران کلانتری 209 اقدام به اجرای طرح در محدوده پایانه مسافرتی جنوب کرده اما موفق به پیدا کردن دختر بچه ای با این مشخصات نشدند .

با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع "فقدانی" و به دستور شعبه چهارم بازپرسی دادسرای امور جنایی تهران ، پرونده برای رسیدگی تخصصی در اختیار اداره یازدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت .

با ارجاع پرونده به پلیس آگاهی ، کارآگاهان با بررسی تصاویر به دست آمده از دوربین های مداربسته پیش بینی شده در پایانه جنوب و انجام تحقیقات از مادر فقدانی به برخی اظهارات ضد و نقیض از سوی زن جوان مشکوک شدند که با انجام هماهنگی لازم با مقام قضایی ، تحقیقات تخصصی از وی را در دستور کار خود قرار دادند .

سرانجام مادر فاطمه هشتم آذر لب به اعتراف گشود و در اظهارات خود به قتل دختربچه دو ساله خود و دفن جسد وی در شهرستان آذرشهر اعتراف کرد .

با توجه به اعتراف مادر فاطمه به ارتکاب جنایت ، پرونده از اداره یازدهم به اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهی تهران بزرگ ارجاع شد . متهم در اظهارات خود به کارآگاهان گفت : پس از متارکه ، چندین بار با همسرم سابقم تماس گرفتم تا تکلیف بچه را مشخص کند اما او پیشنهاد داد تا بچه را به بهزیستی تحویل دهم اما من قبول نکردم . از آزادشهر به کاشان رفتم تا در خصوص بچه با پدرش صحبت کنم اما او همچنان حرف های گذشته را به من بازپس می داد . نزدیک غروب بود که قصد بازگشت به شهرستان را داشتم که در داخل خیابان فاطمه شروع به گریه کرد . بسیار عصبی بودم و حوصله گریه های او را نداشتم . ابتدا او را دعوا کردم تا ساکت شود اما او همچنان گریه می کرد . در یک لحظه چند ضربه به سر و صورت او زدم و او ساکت شد. ناگهان متوجه شدم که فاطمه نفس نمی کشد !! به او نفس دادم اما فایده نداشت . بدنش یخ شده بود . با اتوبوس به تهران آمدم و از آنجا نیز به آزادشهر رفتم . در آنجا جسد را به یک قبرستان قدیمی برده و شبانه آن را دفن کردم .

با توجه به اعترافات صریح متهم ، بلافاصله نیابت قضایی اخذ و تیمی از کارآگاهان اداره دهم به همراه متهم به شهرستان آزادشهر اعزام شده و با انجام هماهنگی با پلیس آگاهی این شهرستان ، موفق به کشف جسد دختربچه دو ساله در یک قبرستان قدیمی و انتقال آن به پزشکی قانونی شدند .

سرهنگ کارآگاه آریا حاجی زاده ، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ با اعلام این خبر گفت : با توجه به اعتراف صریح متهم و کشف جسد دختربچه دو ساله ، دستور بازداشت موقت از سوی مقام قضایی صادر و متهم برای انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت .

