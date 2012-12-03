سوءاستفاده کنندگان از ارز 1226 تومانی شناسایی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی غضنفری در جمع خبرنگاران گفت: سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان با کمک بانک مرکزی، گمرک و بانکهای عامل فهرستی از دریافت کنندگان ارز مرجع را تهیه و به سراغ آنها رفته است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بر این اساس، پرونده این افراد به لحاظ مالی بررسی شده و آن دسته از واردکنندگانی که کالا را با ارز مرجع وارد ولی به قیمت آزاد در بازار فروخته اند، برخورد و برای آنها پرونده تخلف صادر شده است.

وی تصریح کرد: افرادی که ضوابط را رعایت کرده باشند، جریمه نمی شوند اما برای تعدادی از افراد پرونده تشکیل شده است.