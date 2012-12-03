آلومینیوم قهرمان کشور را متوقف کرد/ سپاهان به استقلال رسید

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال آلومینیوم هرمزگان و سپاهان اصفهان عصر دوشنبه در هفته هفدهم لیگ برتر فوتبال با تساوی یک بر یک پایان یافت.

در این دیدار که با حضور بیش از 10 هزار تماشاگر در ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس برگزار می شد محمدرضا خلعتبری مهاجم تیم سپاهان در دقیقه 25 از روی اشتباه مدافعان آلومینیوم گل نخست بازی را به ثمر رساند.

در ادامه طلایی پوشان آلومینیوم بر حملات خود افزودند تا اینکه در دقیقه 50 رسول پیرزاده از روی ارسال زیبای هادی دهقانی و با استفاده از جا ماندن دروازه بان سپاهان توانست گل تساوی آلومینیوم را به ثمر برساند.

در ادامه دو تیم بازی سراسر هجومی را انجام دادند اما تلاش بازیکنان دو تیم بی نتیجه بود و این دیدار با نتیجه مساوی به پایان رسید.

آلومینیوم با این تساوی 17 امتیازی شد ودر رده پانزدهم جدول باقی ماند و همچنین سپاهان که برای صدرنشینی با استفلال رقابت می کند با این یک امتیاز 31 امتیازی شد و پیش از بازی استقلال با داماش همراه با این تیم در صدر جدول مسابقات قرار گرفت.