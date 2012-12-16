بروز اختلال در ارتباط مشترکان 4 مرکز مخابراتی در تهران

به گزارش خبرنگار مهر، عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در 4 مرکز مخابراتی شهید نظری، ملت، ابوذر و آزادگان به مدت 72 ساعت انجام می شود.

با اجرای این عملیات کابل برگردان که با هدف توسعه در مراکز مخابراتی شهید نظری، مخابرات ملت، ابوذر، آزادگان انجام می شود ارتباط مشترکان حداکثر به مدت 3 روز با اختلال همراه است.

براین اساس ارتباط تلفنی مشترکان مرکز مخابرات شهید نظری با پیش شماره های 7754 الی 7759 در محدوده خیابانهای 10 متری ارامنه، اجاره دار، مطلب نژاد و پازوکی اختلال خواهد داشت.

در مرکز مخابرات ملت نیز مشترکان دارای پیش شماره های 3311 و 3390 الی 3399 در محدوده مرکز و در مرکز مخابرات ابوذر مشترکان دارای پیش شماره های 6619، 6628 و 6660 الی 6669 در محدوده بلوار مدائن، خیابان های زرند، چهارده معصوم (ع)، بهار شمالی و برق منطقه ای پست آزادگان از امروز حداکثر به مدت 72 ساعت در ارتباط تلفنی خود با اختلال همراه خواهند بود.

با اجرای عملیات کابل برگردان ارتباط دیتای مشترکان مرکز مخابرات آزادگان از ساعت 2 بامداد 26 آذرماه به مدت 4 ساعت دچار اختلال می شود.