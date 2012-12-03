طرح جابربن حیان باحضور 10هزار دانش آموز ابتدایی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محبوبه باقری نسب ظهر دوشنبه در کارگاه آموزش ابتدایی این طرح افزود: این طرح در 300 آموزشگاه ابتدایی شهرستان برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه برگزیدگان این طرح به مرحله استانی وکشوری راه خواهند یافت، عنوان کرد: هدف از تشکیل این کارگاه توسعه وترویج فرهنگ پژوهش، تحقیق و کاوشگری دربین دانش آموزان ابتدایی است.

باقری نسب افزود: طرح جابر بن حیان، یکی از طرحهای خوب علمی است که فضای تحقیق و پژوهش را در اختیار دانش آموزان قرار می دهد.

معاون آموزش ابتدایی شهرستان بویراحمد با بیان اینکه دانش آموزان در این سن ذهن خلاق و پویایی دارند، اظهار داشت: فراهم کردن زمینه و امکانات در راستای پرورش خلاقیت دانش آموزان از اهداف مهمی است که در این طرح دنبال می شود.

باقری نسب افزود: والدین نیز می توانند همیار خوبی برای تحقیق و پژوهش فرزندانشان باشند و آنها را در این راه یاری و تشویق کنند.