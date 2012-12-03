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۱۳ آذر ۱۳۹۱، ۱۷:۴۱

در یاسوج/

طرح جابربن حیان باحضور 10هزار دانش آموز ابتدایی برگزار می شود

طرح جابربن حیان باحضور 10هزار دانش آموز ابتدایی برگزار می شود

یاسوج – خبرگزاری مهر: معاون آموزش ابتدایی شهرستان بویراحمد گفت: طرح جابربن حیان باحضور 10هزار دانش آموز ابتدایی شهرستان بویراحمد، در یاسوج برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محبوبه باقری نسب ظهر دوشنبه در کارگاه آموزش ابتدایی این طرح افزود: این طرح در 300 آموزشگاه ابتدایی شهرستان برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه برگزیدگان این طرح به مرحله استانی وکشوری راه خواهند یافت، عنوان کرد: هدف از تشکیل این کارگاه توسعه وترویج فرهنگ پژوهش، تحقیق و کاوشگری دربین دانش آموزان ابتدایی است.

باقری نسب افزود: طرح جابر بن حیان، یکی از طرحهای خوب علمی است که فضای تحقیق و پژوهش را در اختیار دانش آموزان قرار می دهد.

معاون آموزش ابتدایی شهرستان بویراحمد با بیان اینکه دانش آموزان در این سن ذهن خلاق و پویایی دارند، اظهار داشت: فراهم کردن زمینه و امکانات در راستای پرورش خلاقیت دانش آموزان از اهداف مهمی است که در این طرح دنبال می شود.

باقری نسب افزود: والدین نیز می توانند همیار خوبی برای تحقیق و پژوهش فرزندانشان باشند و آنها را در این راه یاری و تشویق کنند.

کد مطلب 1757522

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