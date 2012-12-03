به گزارش خبرنگار مهر، دکتر غلامرضا حیدری بعدازظهر دوشنبه در نشست تودیع و معارفه مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر افزود: نقش روابط عمومی در ارتباط با افکار عمومی بسیار مهم است و حرکت‌ها و برنامه‌های سازمان می‌بایست در معرض افکار عمومی قرار بگیرد.

وی با اشاره به تغییرات به وجود آمده در چارت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بیان داشت: در چارت جدید روابط عمومی و امور بین‌الملل در یک مجموعه مدیریتی ادغام شده و این مأموریت جدید، اهمیت روابط عمومی دانشگاه را در ارتباط با مخاطبان عام و دانشگاه‌های درون و برون کشور دوچندان می‌کند.

حیدری افزود: برای اینکه بتوانیم از رکود علمی در دانشگاه جلوگیری کنیم باید یک ارتباط خوب و منطقی با سایر دانشگاه‌های کشور در زمینه‌های مختلف از جمله تبادل علمی استاد و دانشجو داشته باشیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر یادآور شد: مردم هنوز آن اعتماد لازم را به سیستم درمان و بهداشت ندارند و به حرفه و مهارت متخصصین دانشگاه در بخش‌های مختلف ناآشنا هستند و این رسالت روابط عمومی دانشگاه را دوچندان می‌کند.

وی با بیان اینکه روابط عمومی می‌تواند در موفقیت دانشگاه بسیار مؤثر باشد گفت: باید با استفاده از همه ظرفیت‌ها و استفاده از افراد خلاق و ارتباط خوب و منطقی با رسانه‌ها به وی‍ژه رسانه‌ ملی برای معرفی دانشگاه و القای خوشبینی در مخاطبان بهره برد.

دکتر حیدری با برشمردن موفقیت‌های روابط عمومی دانشگاه در زمینه افتتاح دفتر وبدا در استان و قرار گرفتن در ردیف پنج دانشگاه برتر در زمینه تولید و ارسال اخبار، اظهار امیدواری کرد: مدیر جدید روابط عمومی دانشگاه بتواند با ایجاد ارتباطات مؤثر و برقراری نظم و انضباط کاری پاسخگوی نیازهای دانشگاه باشد.

مدیران دانشگاه نگاه ویژه به روابط عمومی داشته باشند



مدیر پیشین روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی نیز گفت: همه افتخار بنده این بود که در خدمت شش هزار پرسنل دانشگاه علوم پزشکی بودم و از آنان خیلی چیزها یاد گرفتم.

پیمان زنده‌بودی افزود: در این مدت مسئولیت دریافتم که خیلی از چیزها را باید به سختی به دست آورد و برای آن به طور شبانه‌روزی کار کرد.

وی اظهار داشت: از مدیر جدید می‌خواهم که راههای نرفته را بروند و همه ما موظفیم به وی در ادامه این مسیر کمک کنیم.

زنده‌بودی از مدیران دانشگاه خواست تا نگاه ویژه به روابط عمومی دانشگاه داشته باشند و به تقویت نیروی انسانی ماهر در روابط عمومی اهتمام ورزند.

هدف روابط عمومی نشان دادن ظرفیت‌ها و توانمندی‌هاست



مدیر جدید روابط عمومی دانشگاه نیز در سخنان کوتاهی گفت: استان ما در همه زمینه‌ها به ویژه در بخش سلامت استان توانمند است و هدف روابط عمومی نشان دادن این ظرفیت‌ها و توانمندی‌هاست.

سیدعلی هاشمی افزود: در روابط عمومی دانشگاه باید ظرفیت‌ها بیشتر شود تا تلاش بیشتری صورت بگیرد.

وی از همه همکاران خواست تا در یک فضای صمیمی و دوستانه در همه بخش‌های سلامت همکاری داشته باشند.

در ادامه این نشست هر یک از معاونین دانشگاه در سخنان کوتاهی از خدمات مدیر قبلی روابط عمومی دانشگاه آقای پیمان زنده‌بودی تشکر و برای مدیریت جدید آرزوی موفقیت کردند.

در پایان این نشست حکم آقای سیدعلی هاشمی فرد به عنوان مدیر جدید روابط عمومی و امور بین‌الملل دانشگاه توسط دکتر حیدری رییس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اعطا و از خدمات آقای پیمان زنده‌بودی مدیر قبلی روابط عمومی تقدیر شد.