82 درصد جمعیت استان یزد از گاز طبیعی بهره مند شدند

علیرضا پیله ور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تاکنون بیش از پنج هزار و 926 کیلومتر شبکه گاز در استان اجرا شده که 400 کیلومتر آن در هشت ماه نخست امسال به مرحله اجرا درآمده است.

وی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون 16 هزار و 202 مشترک جدید نیز جذب شرکت گاز استان یزد شده اند، شمار مشترکان این استان را 291 هزار و 594 مشترک اعلام کرد.

پیله ور، تعداد انشعابات نصب شده در سال جاری را حدود هفت هزار و 400 عدد اعلام و تصریح کرد: هم اکنون شمار انشعاب های نصب شده در استان به 171 هزار و 954 عدد رسیده است.

وی درباره گازرسانی به شهرها و روستاهای استان یزد گفت: تاکنون 16 شهر و 101روستای استان کویری یزد زیر پوشش گاز طبیعی قرار گرفته اند و عملیات گازرسانی به سه شهر و 74 روستا در دست اجراست.

پیله ور ادامه داد: عملیات گازرسانی به پنج شهر و 241 روستای دیگر استان نیز در دست اقداماتی نظیر انتخاب مشاور، طراحی یا انتخاب پیمانکار است.