حضور مربی تیم ملی در ورزشگاه/ دایی مانع از اخراج عباسفرد شد!

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال راه‌آهن و فجرسپاسی شیراز در هفته هفدهم لیگ برتر عصر امروز دوشنبه با پیروزی یک بر صفر تیم میزبان در ورزشگاه اکباتان به پایان رسید که حواشی این مسابقه را در زیر می‌خوانید:

* دن گاسپار مربی تیم ملی فوتبال ایران و دستیار کارلوس کی‌روش برای ارزیابی عملکرد بازیکنان دو تیم از ابتدای بازی در ورزشگاه حاضر شده بود.

* حدود 500 تماشاگر برای تماشای بازی به ورزشگاه اکباتان آمده بودند.

* پیش از شروع بازی علی دایی به سمت نیمکت فجر رفت و به یاوری خوش آمد گفت. یاوری نیز پس از آن به سمت نیمکت راه آهنی ها رفت و با بازیکنان و سایر اعضای کادر فنی این تیم خوش و بش کرد.

* بعد از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید، میرهانی هاشمی و علیرضا عباسفرد به سمت محمود یاوری سرمربی فجر رفته و از او اجازه بازی گرفتند.

* خالد شفیعی بازیکن تیم فجرسپاسی در دقیقه 62 به شدت مصدوم شد تا محمود یاوری مجبور شود در یک تعویض اجباری امید خلیلی را به جای او به زمین بفرستد.

* در دقیقه 66 بازی در یک صحنه علی دایی به تصمیم صالحی شدیدا اعتراض کرد و معتقد بود او باید با بازیکن فجر برخورد کند. این اعتراض باعث شد داور به سمت دایی رفته و ضمن فراخواندن وی به آرامش به او تذکر جدی دهد.

* با نظر علی دایی و در دقیقه 89 تابلوی تعویض بالا رفت تا علی غلام به جای علیرضا عباسفرد وارد زمین شود. البته عباسفرد با تاخیر زیاد و به آرامی زمین بازی را ترک کرد که این حرکت او باعث شد داور به او کارت زرد نشان دهد. عباسفرد که انتظار دریافت کارت زرد را نداشت، با حالت عصبانی حرکت کرد که این موضوع واکنش دایی را به همراه داشت و او با عصبانیت دست عباسفرد را کشید و وی را به سمت نیمکت هول داد تا مانع از این شود که احمد صالحی کارت زرد دوم را به این بازیکن نشان دهد.