الگوی ابتلا به ایدز از اعتیاد به رفتارهای پرخطر جنسی در حال تغییر است

به گزارش خبرنگار مهر، امین بجدی بعد ازظهر دوشنبه در نشست خبری هفته ایدز در شهرک سلامت مشهد اظهار کرد: وفاداری و پایبندی زوجین به یکدیگر از اصول پیشگیری از ابتلا به اچ آی وی مثبت است.

وی تاکید کرد: شیوع این بیماری در معتادان کاهش داشته است و رفتارهای پرخطر معتادان به‌ویژه استفاده از سرنگ مشترک در حال کنترل است.

استادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد تاکید کرد: فردی که اچ آی وی مثبت دارد یک بیمار است ونباید جامعه با او به عنوان یک بزهکار برخورد کند.

بجدی با بیان اینکه مهم‌ترین مشکلی که بیماران مبتلا به ایدز دارند برچسب و تبعیض اجتماعی است افزود: انگ ها و تبعیض ها سبب می شود افرادی که دارای رفتارهای پرخطر برای انجام آزمایشات به مراکز بهداشتی مراجعه نکنند.

وی با اشاره به اینکه ایدز درمان قطعی ندارد و پیشگیری بر درمان مقدم است افزود: آموزش و تقویت نقش زنان، نداشتن بی بند و باری، استفاده نکردن از سرنگ مشترک در بیماران تزریقی از جمله راهکارهای پیشگیری است.

وی گفت: بعد از ابتلا از طریق سرنگ آلوده دومین راه انتقال تماس جنسی محافظت نشده با فرد آلوده و آخرین راه انتقال از طریق مادر به جنین است که میزان انتقال آن در کشور بسیار کم است.

رئیس بخش عفونی بیمارستان امام رضا(ع)تصریح کرد: داروهای مورد نیاز برای کنترل بیماری ایدز بسیار گران است و تولید بسیاری از آنها در انحصار شرکت‌های خارجی است.

بجدی تاکید کرد: برای جلوگیری از صرف این هزینه‌ها باید به آموزش در جهت پیشگیری بیشتر بپردازیم.