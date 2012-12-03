4 قاچاقچی مواد مخدر و متجاوز به عنف در کرمانشاه اعدام شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، حکم اعدام قاچاقچیان مواد مخدر صبح دوشنبه در زندان مرکزی کرمانشاه انجام شد و فرد محکوم به تجاوز به عنف نیز در ملاء عام و در میدان آزادی کرمانشاه به دار مجازات آویخته شد.

دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه قبل از اجرا این حکم، گفت: یکی از مهمترین مطالبات مردم و از مهمترین وظایف مسئولین ایجاد امنیت و آرامش در جامعه است و دستگاه قضایی و دستگاه های امنیتی و انتظامی برای ایجاد آرامش در جامعه از هیچ کوششی فروگذار نمی کنند.

مجتبی ملکی افزود: تاکید رییس قوه قضاییه این است که با جرایمی که امنیت عمومی را مختل می کند، برخورد سریع و جدی شود.

ملکی در خصوص جرم این فرد نیز گفت: این فرد از افراد شرور سابقه دار است که چندی پیش خانمی را با تهدید چاقو سوار خودرویش کرده و به منزلی برده و با زور و اجبار به وی تجاوز کرده است.

وی افزود: با توجه به اینکه متهم از این عمل زشت خود فیلمبرداری نیز کرده، اجبار و اعمال زور کاملا مشهود است.

ملکی گفت: این فرد مدتی متواری بود که پس از دستگیری و انجام بررسی های لازم، به اتهامات متعدد از جمله آدم ربایی، تجاوز به عنف و توهین به مقدسات به اعدام محکوم شد.

دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه ادامه داد: این حکم با پیگیری دستگاه قضایی استان در کوتاهترین زمان در مراجع مربوطه تایید و امروز نیز اجرا می شود.



دادستان کرمانشاه در ادامه گفت: صبح امروز سه نفر دیگر(دو مرد و یک زن) به جرم خرید و فروش مواد مخدر و پس از تایید حکم آنها به دار مجازارت آویخته شدند.

گفتنی است، مردم پس از اجرا این حکم مردم با سر دادن شعارهای "نیروی انتظامی، تشکر تشکر" و "دستگاه قضایی، تشکر تشکر" خشنودی خود را از اجرای این حکم اعلام کردند.