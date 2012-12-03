روز 16 آذر از مناسبت های مظلوم تقویم است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین سید محسن شفیعی ظهر دوشنبه در مراسم بزرگداشت شهدای جهاد علمی در دانشگاه شهید چمران اهواز اظهار کرد: روز 16 آذر از مناسبتهای مظلوم تقویم ماست و مظلومیتش به دلیل این است که این روز از جلوه های حضور دانشگاه های ما در مقابل هجمه استکبار است.

وی افزود: روز دانشجو گرچه در برهه ای از تاریخ، تبدیل به حرکتهای موافق و بعضا مخالف این حادثه شد اما در نهایت به عنوان برگی از استکبارستیزی جامعه اسلامی ایران در تقویم این کشور ثبت شد.



شفیعی عنوان کرد: روز 16 آذرماه سال 1332 در تقویم تاریخ، روزی است که هر سال باید از آن به عنوان فرصتی برای محکومیت امریکا استفاده کرد و هر ساله باید در چنین روزی شهدای جهاد علمی را به عنوان کارنامه افتخارات جمهوری اسلامی ایران شناساند.



مسئول دفتر نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه شهید چمران با اشاره به شخصیت شهید سعید آشتیانی گفت: به عقیده من باید نام این شهید والامقام را نیز در شمار شهدای جهاد علمی آورد زیرا بنا به دلایل مستندی وی نیز جزو همین شهدا محسوب می شوند.



شفیعی با اشاره به سیر تحولات بنیادین در جامعه دانشگاهی ایران تصریح کرد: با مطالعه تاریخ این کشور در می یابیم همان دانشگاهی که یک روز پس از حادثه خونین 16 آذر مقدمه اعطای مدرک دکتری افتخاری را به رئیس جمهور امریکا فراهم می کند، امروز در خط مقدم پایداری و استکبارستیزی قرار گرفته و با هدفی مقدس، چنین شهیدانی را تقدیم اسلام می کند و به همین دلیل اکنون نیز جامعه دانشگاهی ما باید پیشگام و علمدار شهدای جهاد علمی در دانشگاه ها باشد.



وی افزود: شهدا به هر مجموعه ای که مرتبط شوند به آن مجموعه اعتبار و افتخار می بخشند و شهدای جهاد علمی نیز علاوه بر بعد معنوی شخصیتشان، به لحاظ بعد علمی نیز به جامعه دانشگاهی افتخار و آبرو بخشیده اند.



مسئول دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های استان ادامه داد: آن بزرگواران نه تنها در جنبه های معنوی، اخلاقی و فرهنگی برگزیده هستند، بلکه در زمینه تخصصی و علمی هم الگوی جوان امروز هستند و وظیفه دانشگاهیان است که در کنار شناساندن شخصیت معنوی شهدای جهاد علمی، ابعاد علمی و برتری های دانشی آنها را نیز به دانشجویان جوان بنمایانند.



حجت الاسلام و المسلمین شفیعی در بخش دیگری از سخنانش با یادآوری نام و خاطره تمام شهدای علمی کشورمان گفت: از بین این بزرگواران، شهید دکتر مجید شهریاری در روز 16 آذر سال 45 متولد شده و می بینیم که به نحو عجیبی روز تولد وی با نام شهدا پیوند خورده است.



وی در بیان ویژگیهای اخلاقی و عملی شهید شهریاری اظهار کرد: بررسی در احوالات آن شهید نشان می دهد که وی یک عارف دانشگاهی بوده است، به این معنا که هم در حیطه اخلاق عملی بسیار وارسته و عارف مسلک بوده و هم در زمینه علمی به درجات والایی رسیده است به طوری که می بینیم وی در اردیبهشت ماه سال 1388 به درجه استادتمامی دانشگاه رسیده است.

شفیعی در پایان سخنانش گفت: امیدوارم که در این روز تنها به ذکر نام شهیدان علی محمدی، احمدی روشن، رضایی نژاد، شهریاری و تهرانی مقدم بسنده نشود بلکه به تبیین ابعاد مختلف علمی و اخلاقی شخصیت آنان برای جوانان و دانشجویان پرداخته شود.