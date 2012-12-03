مرکل شهرک سازی را به زیان روند سازش دانست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دی ولت، تصمیم رژیم صهیونیستی برای ساخت سه هزار واحد مسکونی دیگر در شرق بیت المقدس و کرانه باختری موجی از تنش در روابط تل آویو با کشورهای غربی ایجاد کرده است.

پس از اعتراضات فرانسه و انگلیس به این اقدام، وزارت خارجه آلمان نیز سفیر رژیم صهیونیستی در برلین را برای ادای توضیح در این خصوص فراخواند.

در همین حال دفتر صدراعظم آلمان ضمن انتقاد شدید از تصمیم اسرائیل، آن را یک پیام منفی برای روند سازش خاورمیانه و نشان دهنده عدم آمادگی تل آویو برای مذاکره ارزیابی کرد.

"اشتفن زایبرت" سخنگوی "آنگلا مرکل" صدراعظم آلمان با اعلام این مطلب گفت برلین در مورد تصمیم جدید تل آویو بسیار نگران بوده و خواستار لغو این تصمیم است.

در پی اعلام ساخت شهرکهای صهیونیست نشین بیشتر در مناطق فلسطینی دولتهای فرانسه، انگلیس و سوئد ضمن فراخواندن سفیران رژیم صهیونیستی در این کشورها اعتراض خود را به تصمیم این رژیم اعلام کردند.

گفتنی است وزارت خارجه روسیه نیز با صدور بیانیه ای از رژیم صهیونیستی خواست در مورد طرح خود درباره توسعه شهرک سازی تجدید نظر و درآمدهای بلوکه شده تشکیلات خودگردان را آزاد کند.

