به گزارش خبرنگار مهر، سیدسجاد نباتچیان بعد از ظهر دوشنبه در نشست مشترک اعضای کمیسیون صنعت و معدن مجلس شورای اسلامی با صنعتگران استان، با اشاره به اینکه نوسانات شدید ارزی کمر صنایع را خم می‌کند افزود: نمایندگان باید به این نکته توجه داشته باشند که قوانین گمرکی به ضرر صنعت‌گران تمام می‌شود و باید در این رابطه نیز تجدیدنظر شود.



وی ادامه اداد: متاسفانه قانون کار به‌‌گونه‌ای طراحی شده است که کارفرما را در هر شرایطی مکلف می‌کند اما نسبت به تکلیف کارگر هیچ موردی عنوان نشده است که این موضوع مشکلاتی را برای فعالان در این بخش به وجود آورده است.



نباتچیان خاطرنشان کرد: قوانین تامین اجتماعی نیز با مشکلاتی مواجه است که باید این موارد استحصا و برطرف شود.



رئیس خانه صنعت و معدن استان زنجان با بیان اینکه قوانین مالیاتی نیز برای فعالان بخش صنعت مشکلاتی را به وجود آورده است افزود: تنگناهای مربوط به کمبود نقدینگی نیز مشکلات عدیده‌ای را برای ما به وجود آورده وکه مشکلات واردات نیز در این رابطه مزید بر علت شده است.

همچنین مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان گفت: در سال گذشته موظف به ایجاد 24 هزار و 912 شغل در استان بودیم که با همکاری مسئولان دستگاه‌ها و مساعدت استانداری بیش از این رقم محقق شد و که افرادی که در این سال از بیمه بیکاری استفاده می کردند 3 هزار و 767 نفر بود که این رقم در سال‌جاری چیزی حدود بیست نفر بیش از این رقم است.

فضائل مقدسی افزود: در این شرایط شایعات مبنی بر افزایش بیکاری در استان صحت نداشته و باید به این نکته توجه کرد که دومین استان در نرخ بیکاری هستیم و این امر نشان دهنده موفقیت‌آمیز بودن طرح‌هایی است که به مرحله اجرا درآمده است. وی با اشاره به اینکه نرخ بیکاری در استان در سال گذشته 8.4 درصد بود افزود: ادعای تعطیلی واحدهای صنعتی و افزایش بیکاری سیاه‌نمایی است که انجام می‌شود. وی با اشاره به اینکه نرخ بیکاری در استان در سال گذشته 8.4 درصد بود افزود: ادعای تعطیلی واحدهای صنعتی و افزایش بیکاری سیاه‌نمایی است که انجام می‌شود.

مقدسی تعهد استان زنجان برای اشتغال‌زایی در سال 89، 27 هزار و 140 نفر بود که با اقدامات انجام شده به 121 درصد از اهداف تعیین شده در این بخش رسیدیم.