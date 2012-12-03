به گزارش خبرگزاری مهر، ماریت قازاریان ظهر دوشنبه در نشست پیشگیری از اعتیاد که درتالار فجر مجتمع بهزیستی کرمانشاه برگزار شد، گفت: جوامع از دیرباز با معضل اعتیاد درگیر بودهاند و همواره برای یافتن یک راهکار جدی در راستای رفع این معضل جهانی در تلاش بودهاند.
وی افزود: اعتیاد را به عادت کردن، خو گرفتن، و خود را وقف عادتی نکوهیده کردن معنا کردهاند، به عبارت دیگر تسلیم به ماده مخدر که از نظر جسمی یا اجتماعی زیانآور شمرده میشود، اعتیاد نام دارد.
کارشناس ارشد دفتر پیشگیری از اعتیاد بهزیستی کشور گفت: اگر نیم نگاهی به پیامدها و عوارض اعتیاد به مواد مخدر بیندازیم، خواهیم دید که پیامدهای اعتیاد جامعه، فرد و خانواده را از نظر اقتصادی، اجتماعی، روانی و جسمی در بر میگیرد.
قازاریان با بیان این که اجرای برنامههای نظاممند و قانونمند در این راستا میتواند ضعف کاری را مشخص کرده تا نسبت به حل آن اقدام اصولی انجام شود، ادامه داد: برگزاری و تشکیل نشستهای کارشناسی و علمی موجب خواهد شد تا گفت و گوها و مذاکرات به شکل اصولی و علمی پیگیری شود.
وی افزود: ارائه آخرین دستاوردهای علمی در بحث مبارزه و پیشگیری از اعتیاد در چنین جلساتی موجب بالارفتن سطح آگاهی و دانش کارشناسان استانها در زمینه آموزش و گسترش فعالیتهای پیشگیرانه از اعتیاد میشود.
قازاریان در پایان گفت: پیشگیری از اعتیاد باید در دو جنبه مورد توجه قرار گیرد، طرف تقاضا و طرف توزیع و هر کدام از این دو جنبه، ویژگیهای مخصوص به خود را دارند که باید پی گیری شود.
نظر شما