ایجاد و ترویج قناعت ملی باعث عقب نشینی دشمن می شود

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین جلسه شورای اداری شهرستان فیروزکوه عصر دوشنبه با حضور نعمت الله ترکی معاون برنامه ریزی استانداری تهران، عباس کاظم پور مدیرکل پخش فرآورده های نفتی استان تهران، حجت الاسلام عبدالعلی استیری نماینده ولی فقیه در شهرستان و امام جمعه فیروزکوه، سعید افشار نادری فرماندار فیروزکوه و اعضای شورای تأمین شهرستان و رؤسای ادارات در سالن آفرینش برگزار شد.

عباس کاظم پور در این مراسم گفت: بعد از هدفمندی یارانه ها دشمن، توطئه هایی در بحث سوخت و انرژی طراحی کرد که کشور ایران را با مشکل مواجه کند اما جوانان سختکوش این مرز و بوم در تولید بیشترین تلاش را کردن تا جواب محکمی به دشمن دهند و مردم و مسئولان امروز باید دقت و قناعت را سرلوحه کار خود قرار دهند زیرا با ایجاد قناعت ملی، دشمن عقب نشینی می کند

تأمین سوخت سه ماهه روستاییان فیروزکوه

مدیر فرآوردهای نفتی استان تهران افزود: با توجه به اقلیم آب وهوایی و جغرافیایی شهرستان فیروزکوه و اینکه به طور کامل روستاهای این شهرستان از نعمت گاز برخوردار نشده اند ،تمام خانواده هایی که از نفت و گاز حرارتی استفاده می کنند، از این پس سوخت سه ماهه دریافت می کنند که هم صرفه جویی در ایاب ذهاب شود و هم دغدغه کمبود سوخت را در سرما ندارند؛ به این شرط این سوخت در اختیارشان قرار می گیرد که مخازن مناسب برای ذخیره سازی و توان مالی آن را داشته باشند.

وی به کلمه قاچاق سوخت اشاره کرد و عنوان داشت: در کشور، قاچاق سوخت به این معنا که می گویند، وجود ندارد بلکه منظور از قاچاق جابه جایی سوخت است و بعد از هدفمند شدن یارانه ها به علت ارزان بودن بعضی از سوختها، افرادی سوختشان را عوض می کنند به عنوان مثال به جای مصرف تینر از بنزین استفاده می کنند و در بعضی از مناطق به علت کمبود سوخت، سوختها جابه جا می شود.

فرماندار فیروزکوه نیز در این مراسم اظهار داشت: در این مقطع با توجه به تحریمها، مردم باید آرامش سیاسی، فرهنگی و اقتصادی داشته باشند و تمام مسئولان باید این بستر را فراهم کنند و با آرامش کامل، سال آینده انتخابات خوبی را برگذار کنند.

سعید افشار نادری شورای اداری را یک نشست مهم در شهرستان دانست و افزود: سیاستگذاری کلان شهرستان در این جلسه دنبال می شود و هماهنگیهای لازم برای توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی شهرستان با همدلی و همراهی مدیران شهرستان ایجاد می شود.

راهبرد برون رفت از مشکلات کشور اطاعت از مقام معظم رهبری است

وی راهبرد برون رفت از مشکلات کشور را اطاعت از مقام معظم رهبری و سرلوحه قرار دادن شعار "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" و "اقتصاد مقاومتی" دانست و گفت: اقتصاد مقاومتی را باید نهادینه کنیم و سهم و توانمان را در کشور ایفا کنیم.

افشار نادری ادامه داد: در دولت مهرورز و خدمتگزار، خدمات زیادی در شهرستان فیروزکوه انجام شده است و با توجه به اینکه در پایان دولت به سر می بریم، تمام مسئولان ادارات باید تا لحظه آخر در پایبندی به عدالت و گسترش گام بردارند.

وی عنوان داشت: دشمنان ایران همواره قبل و بعد از انقلاب دوست نداشتند که این انقلاب پا برجا بماند و در این مقطع همواره با تحریمهای اقتصادی و رسانه ای تلاش می کنند که نگذارند انقلاب ایران دوام پیدا کند و همچنین با توجه به توطئه ای که در سوریه و مقاومتی که در مردم غزه دیده شد مردم ایران هم باید در همه امور مقاومت کنند.

نماینده ولی فقیه در شهرستان و امام جمعه فیروزکوه نیز در این مراسم به نقل قول از امام صادق(ع) پرداخت و گفت: مسئولان باید خوش اخلاقی در سه مورد مد نظرشان باشد ابتدا خوش اخلاقی در رفتار، خوش اخلاقی در کلام خود که همواره سخن پاکیزه بگویند و از استفاده از کلمات درشت که زیبنده یک رئیس نیست پرهیز کنند و خوش اخلاقی با چهره که با گشاده برخورد کنند.

اقتصاد مقاومتی، اقتصاد موازی، ترمیمی، دفاعی و الگویی است

حجت الاسلام عبدالعی استیری اقتصاد مقاومتی را در جامعه به چند شکل تعریف کرد و افزود: از جمله آن اقتصاد موازی که نهادی تشکیل شود و با موازی با نهادهای دیگر کار اقتصادی انجام دهد، است، دوم، اقتصاد ترمیمی که ساختارهای نظام را ترمیم کنند و آسیب شناسی شود، سوم، اقتصاد دفاعی که با شناسایی ابزار دشمن برای ضربه زدن به دشمن آماده باشیم و دفاع کنیم و اقتصاد مقاومتی آخر را که بیشتر مورد توجه مقام معظم رهبری است، اقتصاد الگویی بوده که الگویی را معرفی کنیم تا بتوانیم در برابر توطئه دشمن جوابگو باشیم.

وی راهکارهای اقتصاد مقاومتی را تبعیت از مقام معظم رهبری، مدیریت مصرف، بررسی راهکارهای مختلف برای حل مشکل، شناخت خوب تحریمهای دشمن و رونق دادن به صنعت را برشمرد.

امام جمعه فیروزکوه در پایان به سخنان مقام معظم رهبری در خراسان شمالی اشاره کرد که تهدید نسل را زنگ خطری برای کشور دانست و خطرات عظیمی را پیشروی کشور و مذهب بیان کرد و به آمارهای سازمانهای جهانی که هشتاد سال آینده جمعیت ایران به 31 میلیون نفر می رسد که 47 درصد جمعیت ایران بالای 60 سال خواهد بود.