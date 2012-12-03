تعطیلی 2 روزه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی تهران/اسامی مناطقی که تعطیل نشد

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت علوم اعلام کرد: با توجه به اعلام استانداری تهران در خصوص وضعیت آلودگی هوا، به منظور حفظ سلامتی شهروندان و دانشگاهیان، تمام دانشگاهها و مراکز آموزش عالی دولتی و غیردولتی اعم از دانشگاههای پیام‌نور، آزاد اسلامی، جامع علمی کاربردی، فنی حرفه ای، موسسات آموزش عالی غیر دولتی همچنین مراکز پژوهشی و فناوری در روزهای سه شنبه و چهار شنبه 14 و 15 آذرماه در سطح استان تهران تعطیل است.

دانشگاهها و مراکز آموزشی شهرستانهای فیروزکوه، دماوند و بخشهای رودبار قصران و لواسان از این تعطیلات دو روزه مستثنی شدند.

همچنین امتحاناتی که مقرر بوده در روزهای مذکور برگزار شود باید با اطلاع رسانی قبلی به هفته آینده یا زمان دیگری که دانشگاه مشخص می کند، موکول شود.