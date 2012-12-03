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۱۳ آذر ۱۳۹۱، ۱۷:۳۱

غلامپور:

46 درصد مبتلایان ایدز در خراسان رضوی جوانان 25 تا 34 ساله هستند

46 درصد مبتلایان ایدز در خراسان رضوی جوانان 25 تا 34 ساله هستند

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس گروه بیماری‌های واگیر مرکز بهداشت خراسان‌رضوی از شیوع 46 درصدی بیماری ایدز در میان جوانان 25 تا 34 ساله استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی غلامپور بعد از ظهر دوشنبه در نشست خبری روز جهانی ایدز که در شهرک سلامت دانشگاه برگزار شد، اظهار کرد: مبتلایان به اچ آی وی مثبت در میان گروههای سنی 20 تا 45 سال است و کودکان وسالمندان در خراسان رضوی با این بیماری درگیر نیستند.

وی تاکید کرد: این بیماری در سالهای اخیر از آفریقا گذشته و در آسیا شیوع پیدا کرده است و ابتلا به آن رشد اجتماعی و اقتصادی افراد را تهدید می‌کند.

وی بیان کرد: این شیوع به دلیل آگاهی نداشتن افراد و مناسب نبودن زیرساخت‌های بهداشتی در کشورهای در حال توسعه است

غلامپور تصریح کرد: هیچ واکسنی برای این بیماری وجو ندارد وکنترل آن از طریق دارو نیز بسیار هزینه بر و گران است.

رئیس گروه بیماری‌های واگیر مرکز بهداشت خراسان‌رضوی یادآور شد: با توجه به بحران های کشور بزرگترین مشکل در درمان این بیماری تامین دارو است.

غلامپور گفت: 69 درصد از افرادی که به ایدز مبتلا هستند از طریق اعتیادهای تزریقی و رفتارهای پرخطر به اچ آی وی مثبت دچار شده اند.

وی به تغییر الگوی ابتلا به ایدز در کشور اشاره کرد و افزود: در موارد جدید میزان ابتلای افراد از راه روابط جنسی پر خطر رو به افزایش است.

رئیس گروه بیماری‌های واگیر مرکز بهداشت خراسان‌رضوی تصریح کرد: حدود 20 درصد از مبتلایان به این بیماری افراد دارای رفتارهای پرخطر جنسی هستند که این آمار در گذشته  10 درصد بوده است.

کد مطلب 1757544

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