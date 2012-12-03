به گزارش خبرنگار مهر، علیاکبر شعبان پور عصر دوشنبه در نشست کمیته خودکفایی مجتمع گازی پارس جنوبی به تولید 44 درصد گاز مورد نیاز کشور در این مجتمع اشاره کرد و افزود: این مجتمع به عنوان بزرگتری مجتمع گازی کشور نقش بسیار مهمی در تامین سبد انرژی کشور دارد.
مدیرعامل بزرگترین مجتمع گازی کشور اضافه کرد: اگر بخواهیم روی پای خودمان بایستیم بایستی از شرکتهای داخلی حمایت کنیم و تهدید تحریمها را به فرصتهای مناسب در زمینه باور خودکفایی تبدیل کنیم.
وی در ارتباط با شیوههای ارتباط با سازندگان و تولیدکنندگان داخلی بیان داشت: ابتدا طی یک فراخوان تمامی نیازها و قطعات موردنیاز را با استانداردهای لازم اعلام و از شرکتهای ذیصلاح برای همکاری دعوت بهعمل آورده شد.
شعبانپور ادامه داد: بحث دیگر استفاده از فرصت از نمایشگاههای بینالمللی حوزه انرژی بوده که نیازهای خود را بهصورت لوح فشرده و کاتالوگ ارائه کرده که با استقبال بسیار خوب تعداد زیادی از شرکتهای داخلی و خارجی مواجه شد.
کمبود قوانین و مقررات برای تسهیل در مسیر ساخت داخل
وی افزود: یکی از مشکلات سر راه، کمبود قوانین و مقررات برای تسهیل در مسیر ساخت داخل بود که با پیگیریهای بهعمل آمده مصوبات خوبی از هیئت مدیره و مجمع گرفته شده است که در چارچوب قوانین و مقررات بتوانیم بحث خودکفایی و ساخت داخل را پیش ببریم و پیشرفتهای بسیار خوبی هم در این زمینه داشتهایم.
شعبانپور یادآور شد: یکی از موارد مهم در بحث خودکفایی، امضای قراردادی با انجمن سازندگان صنعت نفت بوده است که با حمایت مدیرعامل شرکت ملی گاز توانستیم با این انجمن که بیش از 400 شرکت توانمند را تحت پوشش دارد ارتباط برقرار کنیم و هماکنون کارگروه مشترکی توسط ستاد شرکت ملی گاز ایران جهت تهیه دستورالعمل و راهکار قانونی برای انعقاد قراردادهای باز (open order) ایجاد شده است.
مدیرعامل شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی گفت: با رویکرد اخیری که پس از بازدید مقام معظم رهبری که تاکید بر تولید ملی و خودکفایی داشتهاند، این شرکت نیز تمام توان خود را بر روی بحث خودکفایی و ساخت داخل قرار داده است. به همین خاطر برای رفع نیازهای پالایشگاهی بهسراغ سازندگان و تولیدکنندگان داخلی رفتهاست.
وی در ادامه افزود: ما امروزه حتی فراتر از خودکفایی عمل کرده و در ساخت قطعات یدکی بهدنبال سازندگان داخلی و در مبحث مواد شیمیایی بهدنبال تولیدکنندگان کارآمد داخلی بوده و بر توان داخلی تکیه کردهایم.
تشکیل دو گروه عملیات و بازرگانی در کمیته خودکفایی
شعبانپور در تشریح ساختار خودکفایی در مجتمع گاز پارس جنوبی گفت: در ساختار کمیته خودکفایی مجتمع ترکیبی از دو گروه عملیات و بازرگانی پیشبینی شده است و مدیر عملیات مجتمع نیز بهعنوان راس هرم خودکفایی مشخص شده است.
مدیرعامل شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی ادامه داد: در این راستا کارگروههای مختلفی از جمله کارگروه برق، ابزاردقیق، مکانیک، ماشینری، مواد شیمیایی و... تشکیل شده است.
شعبان پور خاطرنشان ساخت: این کارگروهها با رویکرد بومی کردن قطعات و تجهیزات، جلسات دورهای متعدد را برای دستیابی به این هدف بزرگ برگزار میکنند.
وی ادامه داد: این ساختار بهنحوی نظاممند شده که ابتدا نیازسنجی میشود و کمبودها مشخص و سپس هر مورد در کارگروه اختصاصی خود بررسی شده و پس از تایید امکان ساخت داخل از طریق خدمات خودکفایی به شرکتهای تعیین صلاحیت شده برای ساخت ارجاع میشود.
نظر شما