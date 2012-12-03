اکیپ های ارزیاب به مناطق زلزله زده اعزام شدند

محسن صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وقوع زمین لرزه پنج ریشتری در کرمان اظهار داشت: شدت این زمین لرزه به دلیل عمق کمی که داشت، زیاد بود.

وی اداد: اکیپ هایی برای ارزیابی و بررسی وضعیت شهر کرمان و چترود به مناطق زلزله زده اعزام شدند.

این مسئول افزود: تاکنون گزارشی از خسارات جانی و مالی این زمین لرزه دریافت نکرده ایم.

یک سوم از تلفات جانی زمین لرزه های یکصد سال اخیر ایران در کرمان روی داده است و در این استان 18 گسل فعال وجود دارد.

به علت جوان بودن گسل کرمان و کم عمق بودن این زمین لرزه و اینکه زلزله ای دیگر دقایقی پیش از زلزله کرمان و در نزدیکی مرکز این استان روی داده است، کارشناسان به مردم توصیه می کنند تدابیر ایمنی را رعابت کنند.

