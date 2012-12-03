  1. استانها
  2. کرمان
۱۳ آذر ۱۳۹۱، ۱۸:۰۴

صالحی:

اکیپ های ارزیاب به مناطق زلزله زده اعزام شدند

اکیپ های ارزیاب به مناطق زلزله زده اعزام شدند

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیر کل ستاد حوادث غیرمترقبه استانداری کرمان از اعزام اکیپ هایی به سطح شهر کرمان برای بررسی وضعیت خبر داد.

محسن صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وقوع  زمین لرزه پنج ریشتری در کرمان اظهار داشت: شدت این زمین لرزه به دلیل عمق کمی که داشت، زیاد بود.

وی اداد: اکیپ هایی برای ارزیابی و بررسی وضعیت شهر کرمان و چترود به مناطق زلزله زده اعزام شدند.

این مسئول افزود: تاکنون گزارشی از خسارات جانی و مالی این زمین لرزه دریافت نکرده ایم.

یک سوم از تلفات جانی زمین لرزه های یکصد سال اخیر ایران در کرمان روی داده است و در این استان 18 گسل فعال وجود دارد.

به علت جوان بودن گسل کرمان و کم عمق بودن این زمین لرزه و اینکه زلزله ای دیگر دقایقی پیش از زلزله کرمان و در نزدیکی مرکز این استان روی داده است، کارشناسان به مردم توصیه می کنند تدابیر ایمنی را رعابت کنند.
 

کد مطلب 1757557

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه