لغو سخنرانی داوری اردکانی در نشست الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، در دومین سلسله نشستهای الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت که با محوریت «نقد غرب و ارزیابی میراث تاریخی-تمدنی اسلام و ایران» از سه شنبه 16 آبان آغاز و تا سه شنبه 22 اسفند ماه هر دو هفته یک بار برگزار می شود، اساتید علوم انسانی در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران به سخنرانی می پردازند.

در این نشست دکتر رضا داوری اردکانی قرا بود روز سه شنبه 14 آذرماه 91 با موضوع «نسبت میان علم و عمل» سخنرانی کند که به سبب تعطیلات ناشی از آلودگی هوای تهران لغو شد.



این نشست سه شنبه هفته آینده 21 آذرماه ساعت 15 در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران واقع در خیابان کارگر شمالی تقاطع جلال آل احمد برگزار خواهد شد.