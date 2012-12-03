پایگاه امدادی جاده اردبیل - سرچم باید تجهیز شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعدالله رئیس الساداتی عصر دوشنبه در جلسه کارگروه بهداشت و سلامت شهرستان با اشاره به قرار گرفتن 65 کیلومتر از جاده سرچم در محدوده این شهرستان گفت: این جاده یکی از جاده های اصلی و ارتباطی استان با مرکز کشور است، بنابراین تجهیز آن ضروری است.

وی با بیان اینکه تجهیز پایگاه امداد جاده ای سرچم می تواند در مواقع حوادث جاده ای ناجی جان شهروندان و مسافران حادثه دیده باشد، تصریح کرد: عدم تجهیز این پایگاه مشکلاتی را در مواقع ضروری ایجاد می کند.

رئیس الساداتی همچنین با اشاره به عملیات ساخت بیمارستان کوثر افزود: باید روند اجرایی این بیمارستان تسریع شود و علاوه بر این مرکز درمان بستر کوثر که از اتاق عمل، زایمان و دندانپزشکی بوده و دارای امکانات اولیه است باید مجهز به لوازم بیمارستانی مورد نیاز شود.

در این جلسه رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل نیز با اشاره به استقرار کانکس امداد در جاده سرچم گفت: در این کانکس خدمات امدادی ارایه می شود اما برای ساخت ساختمان دایمی امداد جاده ای باید بودجه آن از فصل بهداشتی شهرستان تامین شود.

فرهاد پورفرضی با بیان اینکه یک باب پایگاه بهداشتی در گیوی پایین وجود دارد، اضافه کرد: برای پایگاه بهداشتی پزشک تعریف نشده است اما در این پایگاه یک پزشک مستقر کردیم تا خدمات پزشکی به شهروندان گیوی ارائه کند.

