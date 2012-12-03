ذهن مردم نسبت به ابعاد منفی بدنسازی با فرهنگ سازی روشن می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام نکاحی در نشست خبری که ظهر دوشنبه در محل سالن جلسات اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی برگزار شد گفت: تا به امروز برای تفکیک مکمل های مجاز و غیرمجاز مرجعی وجود نداشته و تنها در صورت بروز بحران و مشکل به بررسی آن پرداخته شده است.

وی ضمن تایید بر اینکه ورزش بدنسازی بیشترین مخاطب را در میان جامعه دارد گفت: با فرهنگ سازی و آموزش افراد باید ذهنیت منفی مردم نسب به این ورزش روشن شود.

نکاحی با اشاره به اقدامات هیات بدنسازی و پروش اندام استان در حوزه فرهنگ سازی اظهار داشت: با ایجاد یک بانک اطلاعاتی دقیق و الزام حضور مربیان مجاز در باشگاه های سطح شهر خواهیم توانست اولین قدم را در این حوزه برداریم.

وی با اعلام نیاز به استفاده از هزار نفر مربی آموزش دیده برای حدود 500 باشگاه فعال سطح شهر مشهد گفت: در حال حاضر کمتر از 150 مربی دارای مدرک معتبر در استان فعالیت می کنند که با برگزاری کلاس های آموزش مربیگری سعی در ترویج فرهنگ و اصول صحیح این ورزش داریم.

رئیس هیات بدنسازی و پرورش اندام خراسان رضوی گفت: بدون سرمایه گذاری های دولتی بالغ بر 100 هزار نفر ورزشکار از حدود 500 باشگاه سطح شهر مشهد استفاده می کنند که علاوه بر نقش حمایتی هیات مستلزم نظارت مستمر نیز هستند.

وی با بیان اینکه قوانین موجود اجازه نظارت بر باشگاه های بدنسازی را به هیات های بدنسازی و پرورش اندام نمی دهد گفت: می بایست با تغییر و اصلاح قوانین و تفویض اختیارات نظارتی بیشتر به هیات و استفاده از نظارت اداره کل ورزش و جوانان به عنوان یک ناظر مکمل، حداقل دغدغه های عمومی را در سطح جامعه داشته باشیم.

نکاحی با اشاره به الزام راه اندازی کمیته بانوان در هیات بدنسازی و پرورش اندام استان گفت: به دلیل عدم فعالیت بانوان در حوزه قهرمانی رشته بدنسازی هنوز در چارت سازمان فدراسیون چنین کمیته ای وجود ندارد اما باتوجه به استفاده بانوان از تجهیزات و باشگاه های بدنسازی جهت به دست آوردن آمادگی جسمانی در سایر ورزش ها نیاز به نظارت بیشتر بر این باشگاه ها لازم به نظر می رسد.

رئیس هیات بدنسازی و پرورش اندام خراسان رضوی ضمن بیان این که اعتبارات اداره کل ورزش و جوانان برای انجام برنامه های هیات های ورزشی کافی نیست اظهار داشت: هیات های ورزشی باید به سمت و سوی خودکفایی و خودگردانی بروند از این رو طرح هایی به فدراسیون و اداره کل اعلام کرده ایم که در صورت حمایت از آن به نتایج خوبی خواهیم رسید.

وی ضمن اشاره به جایگاه قابل قبول بدنسازی و پرورش اندام خراسان رضوی در کشور گفت: کسب مقام های مختلف توسط ورزشکاران استان در سطح مسابقات کشوری و بین المللی موجب شده در کشور از جایگاه خوبی برخوردار باشیم که سعی داریم با همت و تلاش کمیته های ایجاد شده این روند همچنان در حال پیشرفت باشد.

نکاحی ضمن تاکید بر نتایج مثبت برگزاری مسابقات قهرمانی کشور پس از 15 سال در دوره 4 ماهه سرپرستی‌اش عنوان کرد: این قول را خواهیم داد با همدلی و همفکری کمیته ها در آینده نه چندان دور وضعیت حرفه ای رشته بدنسازی و پرورش اندام در استان خراسان رضوی ارتقاء یابد.

مجید بیگلرزاده مسوول کمیته مچ اندازی هیات بدنسازی و پرورش اندام خراسان رضوی نیز در ادامه این نشست با بیان این که در حال حاضر در این رشته در خراسان رضوی حدود 25 نفر مچ انداز در سطح بالای کشور وجود دارد گفت: متاسفانه مدتی به دلیل تغییرات مدیریتی این ورزش مسکوت مانده است اما با شرایط جدید بیشتر سعی کرده ایم تابع جدول مسابقات کشوری باشیم.

حسین مصدق مسوول کمیته قوی ترین مردان هیات بدنسازی و پرورش اندام خراسان رضوی نیز به خبرنگاران گفت: در سال های اخیر بیشتر به دنبال ترویج رشته قوی ترین مردان بوده ایم و سعی کرده ایم با جذب بیشتر اسپانسر و برگزاری مسابقات و در نظر گرفتن جوایز بهتر بتوانیم به این مهم دست یابیم.

وی ضمن اشاره به ایجاد سالن اختصاصی رشته قوی ترین مردان در مشهد عنوان کرد: با امکانات کاملی که در این سالن وجود دارد آماده آموزش این رشته در سنین مختلف هستیم.

وی همچنین از انجام تمرینات متمرکز 10 نفر از قوی ترین مردان استان در این سالن جهت اعزام به رقابت های مسابقات مقدماتی قویترین مردان ایران که 3 دی ماه در شهرستان قائن برگزار می شود خبر داد.

حسن تبریزی مسوول کمیته پرورش اندام و بادی کلاسیک هیات بدنسازی و پرورش اندام خراسان رضوی نیز بر استعدادیابی در باشگاه های سطح شهر تاکید کرد و گفت: با همکاری کمیته فنی هیات قصد شناسایی و آموزش فنی و داروئی ورزشکاران با استعداد باشگاه ها را داریم تا بتوانیم از آنها در مسابقات مختلف استفاده کنیم.

محمد تبریزیان مسوول کمیته پاورلیفتینگ هیات بدنسازی و پرورش اندام خراسان رضوی نبود امکانات و سالن تمرین را بزرگترین معضل پیشروی این رشته ورزشی دانست و گفت: این رشته به خاطر عدم انعکاس مناسب در رسانه ها از استقبال کمی برخوردار است با این وجود قهرمانان زیادی در سطح کشور و مسابقات بین المللی از استان در این رشته فعالیت می کنند.

وی افزود: روز جمعه 17 آذرماه تیمی متشکل از برترین های پاورلیفتینگ استان در این رشته به مسابقات شرق کشور که در زاهدان برگزار می شود اعزام خواهند شد.

دبیر هیات بدنسازی و پرورش اندام شهرستان مشهد نیز که در این نشست خبری حضور داشت اظهار داشت: عملا هیچ نظارتی بر هیات ها واگذار نشده و زمانی که باشگاهی می خواهد احداث شود فقط مسوولیت دادن تاییدیه فنی به عهده هیات است.

جواد ساقی با بیان این که هیات به عنوان کارشناس و متولی این ورزش دستش در نظارت بسته است گفت: هیچوقت در زمان بازدیدهای نظارتی اداره کل ورزش و جوانان نماینده ای از هیات بدنسازی و پرورش اندام دعوت نمی شود.

وی با بیان اینکه تلاش های خود را با برگزاری کلاس های مربیگری و سمینارهای درخصوص مصرف مکمل ها در مشهد انجام داده ایم گفت: برای فرهنگ سازی لازم در یک کار جدید تمامی باشگاه ها را ملزم کرده ایم علاوه بر حضور 2 نفر مربی در باشگاه دو نفر متقاضی شرکت در کلاس های مربیگری نیز به ما معرفی کنند.