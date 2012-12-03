اکثر تخلفات در استان البرز به دلیل عدم آگاهی از قانون است

به گزارش خبرنگار مهر، سعید دهقان بعد از ظهر دوشنبه در جلسه شورای شهرستان کرج با بیان اینکه همه مسئولان هدفشان مقدس است، اظهار داشت: اکثر تخلفات در سطح استان البرز به دلیل عدم آگاهی از قانون است.

وی ادامه داد: متاسفانه در شهرستان و استان های دیگر برخی از مواقع کارهای نامناسب برخی از اعضای شورا انجام می دهد که دیگران را تحت قرار می دهد.

مدیر کل بازرسی استان البرز افزود: در اکثر مواقع اتفاق و تخلفی رخ می دهد که عمدی نیست ولی جرم اتفاق افتاده است

تذکرها باید تاثیرگذار باشد

دهقان تصریح کرد: به افراد متخلف تذکر می دهیم ولی تذکر باید تاثیر گذار باشد.

وی اظهار داشت: مسئولان و مدیران باید قانون را مطالعه کنند و مطالعه قانون در نظام اسلامی برای ما ارزشمند است.

مدیر کل بازرسی استان البرز ادامه داد: قرآن راه و مسیر زندگی و قانون نیز محدوده قانونی زندگی اجتماعی را مشخص می کند.

وی با بیان اینکه استان البرز هنوز پایه های واقعی پیدا نکرده است، اضافه کرد: در حال حاضر شورای دستگاه های نظارتی در استان تشکیل شده است.