رزمایش گردانهای الزهرا(س) در بافق برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه بافق در حاشیه برگزاری این رزمایش در جمع خبرنگاران اظهار داشت: عقب نشینی رژیم صهیونیستی در جنگ هشت روزه نشانگر قدرت دنیای اسلام و ذلت جهان کفر است.

سرهنگ بمانعلی باقیان با اشاره به درس ها و عبرت های عاشورا، عنوان کرد: برای رسیدن به اهداف متعالی انقلاب اسلامی درس های عاشورا باید سرمشق قرار گیرد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بافق با بیان حربه دشمن در جنگ اقتصادی، اظهار داشت: راه علاج و مقابله با تحریم و جنگ اقتصادی دشمن، جهاد اقتصادی و اقتصاد مقاومتی است و زنان از آنجا که مدیر داخلی خانواده محسوب می شوند، نقش بسزایی در رسیدن به این مهم دارند.

برگزاری کلاس های فرهنگی، آموزش امداد و نجات، کار با اسلحه، آموزش در زمینه های توان رزمی، کلاس های تاکتیک و رزم انفرادی، جهت یابی در شب و روز و ... از مهمترین برنامه های این رزمایش بود.