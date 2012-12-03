۱۳ آذر ۱۳۹۱، ۱۸:۲۶

رزمایش گردانهای الزهرا(س) در بافق برگزار شد

بافق - خبرگزاری مهر: بیش از 700 نفر از خواهران بسیجی گردان های الزهرا(س) بافق به منظور افزایش آمادگی و توان رزمی در برابر تهدیدات دشمن در رزمایش یک روزه این گردان شرکت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه بافق در حاشیه برگزاری این رزمایش در جمع خبرنگاران اظهار داشت: عقب نشینی رژیم صهیونیستی در جنگ هشت روزه نشانگر قدرت دنیای اسلام و ذلت جهان کفر است.

سرهنگ بمانعلی باقیان با اشاره به درس ها و عبرت های عاشورا، عنوان کرد: برای رسیدن به اهداف متعالی انقلاب اسلامی درس های عاشورا باید سرمشق قرار گیرد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بافق با بیان حربه دشمن در جنگ اقتصادی، اظهار داشت: راه علاج و مقابله با تحریم و جنگ اقتصادی دشمن، جهاد اقتصادی و اقتصاد مقاومتی است و زنان از آنجا که مدیر داخلی خانواده محسوب می شوند، نقش بسزایی در رسیدن به این مهم دارند.

برگزاری کلاس های فرهنگی، آموزش امداد و نجات، کار با اسلحه، آموزش در زمینه های توان رزمی، کلاس های تاکتیک و رزم انفرادی، جهت یابی در شب و روز و ... از مهمترین برنامه های این رزمایش بود.

