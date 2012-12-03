زمان و مکان استقرار موشکهای پاتریوت در ترکیه اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، مقامات و کارشناسان ناتو در مورد استقرار سامانه موشکی پاتریوت در مرز ترکیه با سوریه ظرف یک هفته آینده به توافق رسیدند.

شبکه تلویزیونی NTV ترکیه با انتشار این خبر اعلام کرد این طرح شامل استقرار سامانه های موشکی پاتریوت هلندی و آلمانی در مرز سوریه خواهد بود.



بر این اساس، دو سامانه رهیاب موشکی ارتش آلمان و یک سامانه هلندی از روز نهم دسامبر (19 آذرماه) در استانهای جنوب شرقی ترکیه مالاتیا، گازانتپ، و دیاربکر مستقر می شوند.

قرار است مقامات ناتو در نشست این هفته خود رسما این برنامه را اعلام کنند. گفتنی است ترکیه در ادامه سیاستهای تنش آفرین علیه سوریه که با اعتراض برخی از کشورهای منطقه نیز روبرو شده است، در هفته های گذشته از ناتو به طور رسمی درخواست کرده تا موشکهای ضد هوایی پاتریوت خود را در مرز این کشور با سوریه مستقر کند.