  1. بین الملل
۱۳ آذر ۱۳۹۱، ۱۷:۵۹

زمان و مکان استقرار موشکهای پاتریوت در ترکیه اعلام شد

زمان و مکان استقرار موشکهای پاتریوت در ترکیه اعلام شد

یک شبکه تلویزیونی ترکیه از استقرار سامانه موشکی ناتو در سه نقطه این کشور تا یک هفته دیگر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، مقامات و کارشناسان ناتو در مورد استقرار سامانه موشکی پاتریوت در مرز ترکیه با سوریه ظرف یک هفته آینده به توافق رسیدند.

شبکه تلویزیونی NTV ترکیه با انتشار این خبر اعلام کرد این طرح شامل استقرار سامانه های موشکی پاتریوت هلندی و آلمانی در مرز سوریه خواهد بود.

بر این اساس، دو سامانه رهیاب موشکی ارتش آلمان و یک سامانه هلندی از روز نهم دسامبر (19 آذرماه) در استانهای جنوب شرقی ترکیه مالاتیا، گازانتپ، و دیاربکر مستقر می شوند.
 
قرار است مقامات ناتو در نشست این هفته خود رسما این برنامه را اعلام کنند. گفتنی است ترکیه در ادامه سیاستهای تنش آفرین علیه سوریه که با اعتراض برخی از کشورهای منطقه نیز روبرو شده است، در هفته های گذشته از ناتو به طور رسمی درخواست کرده تا موشکهای ضد هوایی پاتریوت خود را در مرز این کشور با سوریه مستقر کند.
کد مطلب 1757571

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها