به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال پرسپولیس و تراکتورسازی از هفته هفدهم رقابتهای لیگ برتر از ساعت 17:30 دقیقه در ورزشگاه آزادی به مصاف هم رفتند که آلودگی هوا کاملا مشخص بود و باعث تعجب تماشاگران و خبرنگاران حاضر در ورزشگاه شد.

حواشی دیگر این مسابقه را در زیر می‌خوانید:

* مهرداد پولادی مدافع تیم فوتبال پرسپولیس برای چندمین بازی متوالی روی نیمکت وجود دارد و در ترکیب اصلی سرخ پوشان قرار نگرفته است. علاوه بر پولادی، شهاب گردان که در دو بازی گذشته پرسپولیس در ترکیب اصلی قرار داشت، این مسابقه به روی نیمکت تبعید شده است.

* سعید شیرینی سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس پیش از شروع مسابقه با چند دسته گل به سمت هواداران تراکتورسازی رفت و آنها را بین تماشاگران طرفدار تیم حریف پخش کرد.

* مانوئل ژوزه سرمربی پرسپولیس که قبل از آغاز بازی به سمت تونی اولی‌ویه‌را سرمربی تراکتورسازی رفت و با هموطن خود خوش و بش کرد. همچنین محمد نصرتی مدافع کنونی تراکتورسازی و بازیکن پیشین پرسپولیس به سمت نیمکت سرخپوشان رفت و با یحیی گل محمدی خوش و بش کرد.

* هواداران تیم فوتبال پرسپولیس با دردست داشتن پلاکارتی درگذشت یکی از اقوام یحیی گلمحمدی مربی پرسپولیس را به او تسلیت گفتند.

* کارلوس کی‌روش و دن گاسپار سرمربی و مربی دروازه بان‌های تیم ملی از جایگاه ویژه این بازی را مشاهده کردند، علاوه بر آنها حسین عسگری رئیس دپارتمان داوری فدراسیون فوتبال هم در ورزشگاه حضور دارند.

* محسن بنگر یکی از مدافعان پرسپولیس که در این مسابقه محروم است، از جایگاه ویژه بازی را تماشا می‌کرد.

* در طول نیمه اول اولی‌ویه‌را سرمربی تراکتورسازی نسبت به عملکرد بازیکنانش رضایت چندانی نداشت و با انجام حرکات عجیب کنار خط زمین توجهات به خود جلب می‌کرد.

* تماشاگران تیم فوتبال تراکتورسازی از اواسط نیمه نخست، به تشویق علی دایی پرداختند. تشویق که بیشتر برای پائین آوردن روحیه بازیکنان تیم پرسپولیس مطرح می‌شد.