مسئولان برای شهرستان شدن امیرآباد دامغان اهتمام داشته باشند

سید باقر امیر حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر از مسئولان خواست تا نسبت به شهرستان شدن امیر آباد اهتمام داشته باشند و اظهار داشت: شهرستان شدن امیریه به مرکزیت امیرآباد دامغان یکی از درخواست های به حق مردم این منطقه است و بر عملی شدن این موضوع تاکید فراوان دارند.

وی یادآور شد: پس از درخواست مردم امیریه مبنی بر ارتقاء این بخش به شهرستان به جد پیگیر موضوع هستیم و تا کنون موضوع این مسئله را با نماینده مردم شریف شهرستان دامغان در مجلس شورای اسلامی مطرح و از ایشان نیز خواستار پیگیر این موضوع به عنوان یکی از درخواست های مردم پیگیری و در عمل و نتیجه رساندن موضوع تلاش کند.

رئیس شورای اسلامی شهر امیریه دامغان اضافه کرد: عنایت به اینکه این بخش یکی از بخش های قدیمی کشور محسوب می شود می طلبد که مسئولین نیز نسبت به این موضوع اهتمام بیشتری ورزند.

وی تصریح کرد: مردم این بخش در توماری خطاب به رئیس جمهور که تصویری از آن نیز به استانداری، فرمانداری و بخشداری ارسال کرده اند خواسته خود را مبنی بر شهرستان شدن امیریه ابراز کرده اند که امیدواریم به این درخواست مردم شریف و زحمتکش که از خواست های به حق ایشان است توجه ویژه داشته و پاسخ مناسب دهند.

وی تصریح کرد:امیدواریم که مسئولان خواسته مردم امیریه را در دستور کار خود قرار داده و این امر را به نتیجه نهایی برسانند و مردم منطقه را خوشحال کنند.

وی خاطرنشان ساخت: امیدواریم با شهرستان شدن امیریه دامغان این بخش از محرومیت و مظلومیت خارج و توجه ویژه و بهتر از گذشته به این بخش شود و مردم این بخش طعم شیرین عدالت و امکانات بهتر را بچشند.

امیرحسینی گفت: با توجه به اینکه سالیان سال به بخش امیرآباد دامغان توجه و نگاه خوبی نشده و انتظار ما این است که مسئولان استان و شهرستان دامغان خدمات و تلاش های خود را به این بخش را افزایش دهند و مردم و منطقه را از محرومیت و مظلومیت خارج کنند.

به گزارش مهر، بخش امیرآباد دامغان با 10 هزار نفر جمعیت با سه دهستان شامل دهستان های قهاب رستاق، قهاب صرصر و تویه دروار در 25 کیلومتری جنوب غربی دامغان واقع است.