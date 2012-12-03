۱۳ آذر ۱۳۹۱، ۱۸:۲۰

میثاقیان:

گلی که از سپاهان خوردیم اتفاقی بود/ جام حذفی برای ما مهم نیست

بندرعباس- خبرگزاری مهر: سرمربی تیم فوتبال آلومینیوم هرمزگان گفت: گلی که از تیم سپاهان خوردیم کاملا اتفاقی و روی اشتباه مدافع ما به ثمر رسید و در غیر اینصورت می توانستیم سپاهان را در خانه شکست دهیم.

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر میثاقیان دوشنبه شب پس از تساوی تیمش مقابل سپاهان در هفته هفدهم لیگ برتر عنوان کرد: امروز با تیمی قدرتمند و منسجم بازی کردیم که از بازیکنان بسیار بزرگی بهره می برد، اما در دقیقه دوم حتی یک موقعیت گلزنی به این تیم ندادیم.

وی ادامه داد: تیم ما جوان و کم تجربه است، اما روحیه پیروزی در تیم ما موج می زند و در دیدار برابر سپاهان نیز به علت همین جوانی و کم تجربگی و به صورت کاملا اتفاقی گل خوردیم و در غیراین صورت می توانستیم تیم خوب سپاهان را در خانه شکست دهیم.

سرمربی تیم فوتبال آلومینیوم هرمزگان افزود: کار کردن در تیمی همچون آلومینیوم هم سخت است و هم لذتبخش و تیم ما تاکنون روند روبه رشد خوبی را طی کرده و در بازی های اخیر خود توانسته ایم امتیازات خوبی را کسب کنیم.

میثاقیان با تاکید بر لزوم تقویت تیم آلومینیوم در تعطیلات نیم فصل بیان داشت: ما در چند پست نیاز به تقویت تیم داریم و باید برای گرفتن نتایج بهتر و ماندن در لیگ برتر تمامی مسئولان هرمزگان از آلومینیوم حمایت کنند.

وی اضافه کرد: در نیم فصل دوم کار ما خیلی سخت تر است چون برخی تیم ها برای قهرمانی و برخی تیم ها برای ماندن در لیگ می جنگند و بنابراین شرایط مالی تیم ما باید بهتر شود و همچنین باید تیم خود را تقویت کنیم.

سرمربی تیم آلومینیوم هرمزگان در خصوص کناره گیری این تیم از رقابت های جام حذفی فوتبال اظهار داشت: جام حذفی برای ما اهمیتی ندارد و ما تنها فکر خود را روی ماندن در رقابت های لیگ برتر متمرکز کرده ایم.

به گزارش مهر، دیدار تیم های فوتبال آلومینیوم هرمزگان و سپاهان اصفهان در هفته هفدهم رقابت های لیگ برتر فوتبال با تساوی یک بر یک به پایان رسید.

