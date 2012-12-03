گلی که از سپاهان خوردیم اتفاقی بود/ جام حذفی برای ما مهم نیست

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر میثاقیان دوشنبه شب پس از تساوی تیمش مقابل سپاهان در هفته هفدهم لیگ برتر عنوان کرد: امروز با تیمی قدرتمند و منسجم بازی کردیم که از بازیکنان بسیار بزرگی بهره می برد، اما در دقیقه دوم حتی یک موقعیت گلزنی به این تیم ندادیم.

وی ادامه داد: تیم ما جوان و کم تجربه است، اما روحیه پیروزی در تیم ما موج می زند و در دیدار برابر سپاهان نیز به علت همین جوانی و کم تجربگی و به صورت کاملا اتفاقی گل خوردیم و در غیراین صورت می توانستیم تیم خوب سپاهان را در خانه شکست دهیم.

سرمربی تیم فوتبال آلومینیوم هرمزگان افزود: کار کردن در تیمی همچون آلومینیوم هم سخت است و هم لذتبخش و تیم ما تاکنون روند روبه رشد خوبی را طی کرده و در بازی های اخیر خود توانسته ایم امتیازات خوبی را کسب کنیم.

میثاقیان با تاکید بر لزوم تقویت تیم آلومینیوم در تعطیلات نیم فصل بیان داشت: ما در چند پست نیاز به تقویت تیم داریم و باید برای گرفتن نتایج بهتر و ماندن در لیگ برتر تمامی مسئولان هرمزگان از آلومینیوم حمایت کنند.

وی اضافه کرد: در نیم فصل دوم کار ما خیلی سخت تر است چون برخی تیم ها برای قهرمانی و برخی تیم ها برای ماندن در لیگ می جنگند و بنابراین شرایط مالی تیم ما باید بهتر شود و همچنین باید تیم خود را تقویت کنیم.

سرمربی تیم آلومینیوم هرمزگان در خصوص کناره گیری این تیم از رقابت های جام حذفی فوتبال اظهار داشت: جام حذفی برای ما اهمیتی ندارد و ما تنها فکر خود را روی ماندن در رقابت های لیگ برتر متمرکز کرده ایم.

به گزارش مهر، دیدار تیم های فوتبال آلومینیوم هرمزگان و سپاهان اصفهان در هفته هفدهم رقابت های لیگ برتر فوتبال با تساوی یک بر یک به پایان رسید.