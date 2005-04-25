نويسنده فرش باد فيلم مي سازد

به گزارش خبرنگار سينمايي خبرگزاري "مهر"، اين فيلم كه درحال حاضر در مرحله پيش توليد به سرمي برد اوائل تيرماه امسال كليد مي خورد .

فيلم "گلهاي وحشي " پديده اجتماعي دختران فراري را به تصوير مي كشد كه تمام لوكيشن هاي فيلم درتهران قرار دارد .

اين فيلم جزو فيلم هاي پرلوكيشن است كه درنقاط بالاي شهرتهران فيلمبرداري مي شود و فيلمبرداري آن در 45روز تا دوماه به طول خواهد انجاميد .



فرش باد- نويسنده: محمد سليماني

اين فيلم به تهيه كنندگي خسرو شجاعي تهيه مي شود و مجري طرح آن شركت سپند فيلم است .

عوامل پشت دوربين و بازيگران اين فيلم، هنوز مشخص نشده اند. اما قرار است ازبازيگران حرفه اي درآن استفاده شود.

گفتني است "گلهاي وحشي" اولين فيلم بلند محمد سليماني به شمار مي آيد. وي قبل ازآن ، فيلمنامه فرش باد را نوشته كه چند جايزه دريافت كرده است.